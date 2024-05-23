比亞迪首個自用智能駕駛測試項目啟動　落地深汕合作區為期1年

自動跟隨前車、自動泊車、自動緊急製動……這是比亞迪仰望U8車型正在深圳市深汕特別合作區科教大道封閉路段，開展智能駕駛測試。從5月20日開始，比亞迪汽車將在科教大道長達5公里的路段開展為期一年的智能駕駛測試，這意味著比亞迪新能源（電動車）汽車除了在深汕製造、出口、銷售外，中高端車型的智能駕駛測試也在深汕特別合作區開展。



在測試現場，比亞迪仰望U8依靠高清攝像頭、激光雷達等所組成的感知系統，準確識別紅綠燈和障礙物，並結合高算力芯片域控制器，及時作出避讓和煞車等決策。車內電子屏還能顯示三維路況場景，紅綠燈、車輛、行人等皆以「數字孿生」形態呈現在顯示屏上。

2023年7月21日，比亞迪在深圳市獲得高快速路段有條件自動駕駛（L3級）測試牌照，成為拿到全國第一張有條件自動駕駛（L3級）測試牌照的車企。今年4月，比亞迪提出需要一條封閉道路用作智能駕駛相關技術測試。經深汕相關部門專項協調，會同比亞迪前往多處道路進行考察，最終將比亞迪首個自用智駕測試項目落地在科教大道北段。

按照我國《汽車駕駛自動化分級標準》汽車智能駕駛共有L0至L5六個級別，L3級是分界線，以下為輔助駕駛、以上為自動駕駛。目前市面上比較常見的功能是L2級技術，也是比亞迪汽車目前在深汕特別合作區開展測試的主要技術。L2級智能駕駛一般有四個功能，分別是自適應巡航、車道保持、自動煞車輔助和自動泊車。考慮到智能駕駛領域未來發展趨勢，比亞迪公司L3級別的智駕測試項目也在未來計劃當中。

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