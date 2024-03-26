庫克上海行見商務部長、比亞迪董事長　對蘋果來說中國是什麼？

3月22日，商務部部長王文濤會見美國蘋果公司首席執行官庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。



庫克表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴。蘋果公司將繼續致力於在華長期發展，持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入。



3月22日，商務部部長王文濤會見美國蘋果公司首席執行官庫克。（中國商務部）

中國在蘋果供應鏈中扮演什麼角色？

值提一提的是，3月20日，蘋果公司在上海總部就集中展示了比亞迪、藍思科技、長盈精密三家供應商在智能製造、綠色製造以及人才培養方面的最新成果和進展。並且比亞迪董事長王傳福、藍思科技董事長周群飛、長盈精密總經理陳小碩也與蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克進行了交流。

長盈精密總經理陳小碩，藍思科技董事長周群飛，蘋果CEO庫克，比亞迪董事長王傳福。（深圳衛視）

除了智能製造，綠色製造也是蘋果公司尤其關注的重點。公開資料顯示，蘋果公司已經在2020年實現自身營運的碳中和。到2030年，蘋果公司將和供應商攜手實現所有蘋果公司產品的全生命週期的碳中和，這包括整個產品價值鏈 (包括製造和產品使用)轉用100%清潔電力。在現場的三家供應商⸺比亞迪、藍思科技和長盈精密⸺目前都已經實現 100% 使用清潔能源為蘋果公司進行生產。

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比如，長盈精密是蘋果公司在再生材料創新和應用方面的合作夥伴之一，已實現了使用百分百再生鋁來生產 Mac 的外殼。回收鋁的其中一個重要的原材料是外殼生產所產生的鋁屑。長盈精密在生產現場對鋁屑進行封閉收集、預處理和打包，之後送到專業的金屬回收熔煉廠進行再生熔煉。再生鋁投入生產之前，蘋果公司和長盈精密會進行嚴格的品質檢測，確保回收鋁達到持續穩定的高品質需求。據長盈精密方面介紹，現場展出的Macbook Pro外殼就是全部使用回收鋁進行製造的。

蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克也表示在參觀完幾家代表性的供應商展示之後，也表示綠色製造和智能製造給他留下了深刻的印象。「每一家供應商都展示了如何利用太陽能，如何進行材料、水的循環利用，在每一個細節上都關注環境，我非常喜歡這一點，蘋果公司已經宣佈了要在2030年實現碳中和的目標，我們必須依賴中國的合作夥伴才能實現這一目標，所以我在這裡看到這麼多的創新，真是太好了。」

庫克進一步表示，蘋果公司完全融入中國的產業鏈發展當中，一方面為產業鏈工人提供更多的教育機會，為他們賦能，讓他們能夠適應未來工廠的工作，或者學習程式設計技能；另一方面蘋果公司與中國產業鏈公司在綠色製造和智能製造方面緊密合作，形成合力實現共同的目標。

「回憶起我30年前來中國，那時候工廠自動化水平還比較基礎，綠色製造、綠色能源或者是材料的回收再利用程度也不高。現在已經完全不同了，就像我們今天看到的展示一樣，這些工廠有非常先進的製造能力，極高的自動化水平，工人接受了良好的訓練，技能水平得到了極大提升。」庫克說。

庫克說：「我們與中國供應商有著非常融洽的關係，而且這是一種非常長期的雙贏關係，對於任何關係來說能夠實現雙贏都是至關重要的，對於蘋果的供應鏈來說，我覺得沒有比中國更重要的地方了，過去30年以來，我們一直在不斷拓展供應鏈，加大投資，現在我們看到工廠的現代化水平很高，但是可能十年之後再回頭看我們就不會還覺得很高了，因為我們一直在不斷進步，距離蘋果公司2030年實現碳中和的目標還有6年時間，要想實現這一目標就需要我們與合作夥伴雙方共同做出大量的創新，今天我在這裡所看到的展示，讓我相信這一目標是完全可以實現的。」

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庫克2023年曾兩次到訪中國

據上海證券報，2023年，庫克曾兩次到訪中國。2023年3月，庫克時隔4年突然現身位於北京三里屯的蘋果零售店內，隨後他出席中國發展高層論壇。在發言中，庫克談到了蘋果公司進入中國的30年裡，如何與中國共同成長。他表示，蘋果公司依賴中國，對於蘋果公司而言，中國既是一個製造中心，也是快速增長的消費市場，「這是我們雙方都樂見其成的一種共生關係。」

2023年10月，僅隔7個月，庫克再次來到中國，首先現身位於成都太古裡的蘋果零售店。在這次行程中，他還訪問了供應鏈上的立訊精密的工廠。

資料顯示，1996年，庫克第一次到訪中國。庫克擔任CEO後，於2012年首次訪問中國，中國也因此成為庫克上任後第一個到訪的國家。

圖為2023年9月12日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）在美國加州蘋果公司總部舉行新機發布會，手持新款iPhone 15 Pro 。（Reuters）

當地時間2月1日，蘋果發佈了2024財年一季報（即2023自然年四季度業績）。

財報顯示，蘋果季度營收1195.8億美元，高於分析師預期的1179.7億美元，營收重返同比增長，第一財季iPhone營收697億美元，高於預期的685.5億美元。

蘋果公司財報。（網絡圖片）

值得注意的是，蘋果第一財季大中華區營收208.2億美元，遠不及分析師預期235億美元。蘋果表示，蘋果在除大中華區以外的所有地區均實現了銷量增長，而大中華區的銷量則較去年同期下滑了近13%。

截至當地時間3月22日，蘋果報172.28美元，漲幅0.91%，市值2.7萬億美元。