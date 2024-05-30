深圳發布2024首個颱風白色預警　周末暴雨殺到　廣東啟動應急響應

深圳市氣象台於2024年05月30日18時00分發布全市颱風白色預警信號，預計南海熱帶低壓將在48小時內影響深圳。

鑒於南海熱帶低壓發展趨勢及對廣東影響，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於5月30日20時啟動防風Ⅳ級應急響應。要求各地各部門及時啟動應急響應，做好防風防汛各項工作。



綜合深圳氣象台和深圳應急管理消息，昨日（29日），在冷空氣帶來的偏東氣流影響下，深圳迎來難得的晴朗幹爽天氣。然而，冷空氣帶來偏東氣流推進到南海北部，與徘徊在此的西南季風正面相遇，兩股氣流在南海北部海域形成了一個熱帶擾動雲團，並於今日（30日)17時發展成為熱帶低壓。

預計熱帶低壓將以20-25公里的時速向偏北方向移動，強度有所加強，並將於31日傍晚到夜間以熱帶低壓（7級）或熱帶風暴級（8級）強度在粵西到珠江口一帶沿海地區登陸。

南海熱帶低壓未來48小時路徑預報圖。（中央氣象台）

目前南海北部海水溫度較高，近海的垂直風切變也較弱，所以還不能完全排除加強為今年第2號颱風的可能性。並且，由於其環流雲系龐大，又有季風給予水汽補充，廣東沿海將再次迎來明顯風雨過程。截至今日20點50分，廣東省全省43個白色颱風預警生效。

截至今日（30日）20點50分，廣東省全省43個白色颱風預警生效。（廣東天氣）

深圳天氣方面，受熱帶低壓影響，30日夜間起陣雨漸趨頻密，31日夜間至2日暴雨風險高，並有大暴雨甚至局部特大暴雨的風險。30日夜間至31日白天：陰天間多雲，有雷陣雨，累計雨量中到大雨局地暴雨。

31日夜間至6月2日：暴雨風險高，並有大暴雨甚至局部特大暴雨的風險；全市陸地和海區最大陣風8級左右。展望下周天氣仍不穩定，多（雷）陣雨，部份時間雨勢較大。

深圳下周天氣。（深圳天氣）

2022年8月初，受南海熱帶低壓影響，深圳曾記錄到一次大暴雨降水過程，全市平均雨量達到152.5毫米，是2008年來對深圳風雨影響最大的熱帶低壓。

本次熱帶低壓來襲，廣東省亦於今日晚20時啟動防風IV級應急響應。要求各地各部門加強預測預報預警，及時啟動應急響應，紮實做好防風防汛各項工作，全力以赴保障人民群眾生命財產安全。