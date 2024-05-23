姍姍來遲！今年一號颱風「艾雲尼」最快明日生成　路徑曝光

據內地「中國天氣網」及台灣中央氣象署消失，今年「艾雲尼」將在明日到本周末生成。不過輕度颱風發展幾率較高，對台灣及大陸陸地沒有影響。



據聯合新聞網報道，台灣中央氣象署預報員張竣堯表示，今日上午8時菲律賓東方海面已生成第一道熱帶性低氣壓，往西北沿呂宋島前進，再轉以東北方向朝琉球海面移動，對台灣天氣沒有影響。由於目前所處位置有利於發展，不排除明天到周末生成第一號颱風「艾雲尼」，以輕度颱風發展機率較高。

今年第一號颱風「艾雲尼」最快明日生成，對台灣及中國大陸陸地沒有太大影響。（台灣氣象署）

不過台灣降雨將持續。明日午後熱力作用台灣各地可能有雷陣雨，尤其西半部山區及東北部地有局部大雨。下周天氣不穩定，星期二、三各地有短暫陣雨或雷雨，西半部更有局部大雨或豪雨，山區要慎防坍方落石。直至6月2日，鋒面都可能在台灣附近徘徊。

另外，中國天氣網消息指，以歷史氣象數據來看，常年首個颱風平均生成日期為3月中旬，今年的颱風來得格外晚。從目前趨勢來看，熱帶擾動系統還在發展中，這個擾動後期對中國陸地應該沒什麼影響。

據悉，今年的第一號颱風「艾雲尼」（Ewiniar），由太平洋島國密克朗拿度西亞提供，意為「密克朗拿度西亞楚克島（Chuuk）傳統的風暴之神」。