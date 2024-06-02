廣州石牌村舉行龍船採青儀式　三代同舟賡續「船」承

採青是龍船活動的重要儀式之一，沉睡了一年的龍船經「起龍」儀式後仍缺點「靈氣」，這時便需要「醒一醒」，讓其抖擻精神，生猛起來，以最好的精神面貌迎接今年的龍舟活動，這個儀式便是「採青」。



6月1日下午，廣州市天河區石牌村舉行一年一度的龍船採青儀式。

龍船蘇醒，熱鬧非凡

下午2時，儀式正式開始。村民們扛著龍頭、龍尾、神鬥、銅鑼、羅傘、百足旗等，神采奕奕地向珠江新城石牌新湧出發。6條龍船已經停靠在湧面上，等著幫它「扮靚靚」。

只見村民們將紮著紅綢球的龍頭、龍尾安裝至船身，寓意鴻運當頭；架好鑼鼓，將各色羅傘、百足旗、神鬥依次插在龍船上，裝備齊全的龍船瞬間精神抖擻、威風凜凜。大家還將寓意五谷豐登、風調雨順的青綠禾苗擺放在船頭船尾，寄托美好祈願。

現場，鑼鼓聲響、鞭炮齊鳴，大家分工合作，揮旗的、敲鑼的、打鼓的、劃船的，龍船在河湧上來回遊弋，「沉睡」的龍船徹底醒過來了。隨後，他們出發前往珠江口，迎接2艘新龍船「回家」，不多一會兒，8條龍船齊聚河湧上。

迎接新龍船「回家」。（羊城晚報）

岸邊人山人海，鞭炮聲、鑼鼓聲、加油聲交織成一片，熱鬧非凡，8條遊龍「飛馳」在珠江新城高樓間的河湧上，儀式感、氛圍感全部拉滿。

打「飛的」回來過節的華僑潘先生表示：「端午節的熱鬧景象在我心中更勝春節，龍船文化從小刻在我的DNA中，沒有哪個節日能讓我們大家從五湖四海趕來。只要龍船鼓一響，我都會回來參加。」

三代同舟，賡續「船」承

「扒龍船」在廣東至少已有上千年的歷史，作為民俗類項目也早已被列入省級非遺。石牌村龍船文化歷史悠久、底蘊深厚，深受村民喜愛。

石牌村歷來注重傳統文化的傳承，希望通過搭建更多平台，提升他們對傳統文化的興趣，讓愈來愈多的年輕一代參與其中。為此，龍船採青日專門安排在周末，以便讓更多的年輕一代有機會體驗扒龍船。

年輕一代參與扒龍船。（羊城晚報）

今年的採青活動恰逢「六一」兒童節，龍船上坐滿了身穿迷你龍船衫的小朋友，在長輩的陪伴下，他們有模有樣地敲鑼、揮旗、劃水，龍船還未出發，就已經玩得不亦樂乎。在水花碰濺聲中，交織出一幅「大手拉小手」傳承龍船文化的和諧畫面。

此次體驗扒龍船的孩子中，年齡最小的才6歲，其爺爺說：「小時候除了扒龍船感受龍船習俗，我們還會在河邊洗手、洗臉，甚至洗澡。洗洗龍船水，龍精虎猛、精神爽利。現在我帶著孫子一起扒龍船，討個好意頭，希望他健康快樂地長大。」

知道自己可以體驗扒龍船的池睿揚小朋友，一早就拿著自己的小木橈，和爸爸從祠堂一路跟到河湧，迫不及待想要上船體驗一把，「長大了我也要扒龍船！」他說。

據悉，本次採青扒龍船活動有將近600人參加，有近50年「龍船齡」的橈手，也有從小接受本土龍船文化熏陶、有著濃濃「龍船情結」的年輕一代。他們年齡不同，但熱愛龍船文化的心相同，在這個有特殊意義的日子裏，我們看到祖孫三代齊聚一船，讓這項傳統民俗活動又煥發了新的活力，無數新生代在這熱鬧的傳統文化氛圍中，找到歸屬感、認同感、自豪感。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

