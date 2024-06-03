深圳主題公園「世界之窗」重獲人氣　曾是一代人認識外國的起點

不少深圳人第一次懵懂中接觸到「世界」這個龐大的概念，應該都是在去世界之窗玩的時候。



「您給我一天，我還您一個世界。」入口處的廣播循環播放着宣傳語。

未待進門，埃菲爾鐵塔的腰線就已經挺進視野。打印機「滋滋」作響，一張帶着個人頭像的門票被打印出來……

點圖放大看看深圳世界之窗的照片：

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走進大門，整個世界好像瞬間濃縮在這座公園裏。羅馬鬥獸場、泰姬陵、大皇宮等奇觀，隨一批批不同的面孔，在「喀嚓」聲中被寫出照片，在不同人的記憶中留下相近的片段。

如此往復，世界之窗建立（1994年）至今，已經過去整整30年了。但相比過去的好評如潮，今天的世界之窗風評，逐漸變得兩極分化。

去世界之窗會被開除深圳户籍嗎？

你可能聽過在上海、武漢等地流傳甚廣的一類地域笑話：「在上海，去東方明珠，是要被開除滬籍的；在武漢，去爬黃鶴樓，會被開除户籍。」不過深圳是座年輕的移民城市，深圳人的身份認同感、排外心理不如上海武漢等地那麼強，世界之窗有幸避免成為深圳人被開除户籍的元兇。但逢人提起自己剛去過世界之窗玩，依然容易引起對方的不解，第一反應往往是：帶外地朋友去的？若答案為否，對方眉心又會皺上一重。

接待外地親友，的確是相當一部分深圳人，還會重返世界之窗的理由。只不過，過去帶親友去世界之窗，一方面因為它名聲在外，顯得倍有面子，而且票價不便宜，可以稍稍秀下經濟實力。為了少花一份門票錢，有人還會選擇給親友買完票後，自己翻牆進園區。另外，深圳二線關的存在，使得外省人前來深圳需要經過層層審批，深圳關外居民也不例外。可以説，早年間來世界之窗看「世界」，多少有點「特權」。

如今再帶親友去世界之窗，則體現了此人的耐心：願意為你花費一天時間在不想做的事情上。而親友之所以選擇世界之窗，則又是因為深圳多年都沒有新建的主題公園，世界之窗依然「質不配位」地被列在深圳旅遊推薦景點的行列裏。

滿血復活變年輕人最潮去處 還有機動遊戲、侏羅紀水世界（點圖放大看更多世界之窗最新照片）：

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比起稱其「過時、土氣」的直接排斥，許多深圳人對於世界之窗的態度，更傾向於單純的無視：」你對世界之窗有什麼看法和感受？」「沒看法，沒感覺。」這比排斥更甚，畢竟排斥還意味着眼中有它的存在，而世界之窗作為公交樞紐的意義，在這些人心中早已遠遠蓋過了景區的身份。

但即便如此，看似死去的回憶，也可能忽然復活展開攻擊。世界之窗在心底留下的片段，也説不準會在某天會被忽然喚醒。也許是在整理老照片時的忽然停頓，又或許是親自走出國門看世界，想起多年以前被家長帶着去世界之窗看金字塔的那個下午。世界之窗，確如其名，給暫時無法走出去看世界的人，打開了一扇初探世界的窗。

世界之窗，對於80、90後的深圳人而言，意義格外重要。在建成後的十幾年裏，都一直被當做深圳的城市名片大力推廣，以至於和深圳孩子的童年牢牢綁定在了一起。春秋遊的地點列表裏永遠有它的身影，蓋滿「各國簽證的世界之窗護照」，讓深圳孩子從小就在「出國」這方面遙遙領先。

在世界之窗，抽象的「外國」一詞，有了具體的含義：美國、泰國、埃及、柬埔寨、荷蘭······這些國家，也伴隨着園內的微觀建築在孩子心中有了具體的形象：比薩斜塔、婆羅浮屠、凱旋門······擁抱世界，可以説是那個時期整個社會最主流的價值觀之一，不光表現在世界之窗的旅遊熱，還表現在日常用語、社會大事件等各個方面。

彼時，「全球化」、「地球村」已經成了街頭巷尾的流行語，尤其後者，甚至出現在學生作業裏，要求畫出想象中的地球村模樣。一種最通行的畫面模板，是畫自己和想象中的異國黑人白人小朋友牽着手，站在變得比皮球大不了多少的地球上。

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「信息高速公路」和北京奧運會的申辦到成功，推波助瀾，讓世界的波浪，在孩子的心中越發澎湃。2008年北京奧運會開幕前夕，奧運聖火在深圳傳遞時，世界之窗正是重要的一站。芬蘭前奧委會主任在這傳遞聖火，契合了背後世界之窗四字所傳達的用意。

很多歐美老一輩人會懷念上世紀60年代，反戰的浪潮不分國界地席捲，讓他們第一次看見了世界各地有如此多面孔相異、但精神相通的人。80、90後則普遍懷念千禧歲月，政治和技術雙重加持下，國界好像變得不那麼明晰，世界似乎觸手可及。不同的兩個時代和地區，都隱約透着「對外開放」、「世界大同」等宏大的願景。世界之窗，是時代的產物。

對個體而言，宏大敍事是供個體日常生長的土壤，以世界之窗為代表的新事物，激發且滿足人的基本慾望：好奇心。都説迪士尼樂園是個夢幻王國，走進其中可以暫時忘卻大人世界的煩惱。世界之窗，其實也早已做到了這點。當初走進世界之窗的遊客，無論老少，都表現出了整齊劃一的行為：連連感慨異域（微縮）風光，開心地和景觀合影。

「人在埃及，等下拐個彎去巴黎」是在世界之窗裏才能經歷的魔幻現實，也正因這樣，世界之窗也許是「地球村」概念的一個具象化縮影，好奇被滿足所帶來的快樂，不分國界也不分年紀。在世界之窗種下的好奇，往往會慢慢地成長、萌發，從環遊世界之窗，到嚮往環遊世界。對於有能力、有慾望走出去的人而言，世界之窗是他們看世界的起點。

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深圳就是一個巨大的世界之窗

如果説過去的遊客，來世界之窗的首要目的是看世界，那現在的遊人，來意變得更加多元。雖然一部分深圳人不再到場，但不斷有新面孔到來，還有一些老遊客解鎖了世界之窗的全新打開方式。

比如，一些深圳人轉變了對它的看法，當它是一個遊玩項目格外多的大公園，帶孩子來發泄精力，或者避開人羣找一處樹林休息，年卡價格不貴，深圳户口的退休人士還可以免費入場。

有人為了重温回憶而來。世界之窗的各個角落，都能喚起當年父母帶自己來玩的珍貴記憶，如今已經為人父母，再帶着自己的孩子前來，重走童年之路的同時，也給孩子的未來埋下難忘的回憶。

世界之窗，還是深圳市區為數不多的幾處可以看煙花的場所。留深過年，可以來這裏感受年味。

另有一些年輕人會不定時前來，為的不是微縮景觀和機動遊樂項目，而是被園區舉辦的音樂節、萬聖節節慶等活動所吸引。聚在世界之窗窗前的人羣更多樣，窗外的風景也更多元。

2020年到2022年，新冠防控一度切斷了走出國門旅遊的通道，世界之窗因禍得福地迎來一小撥「文藝復興」。2022年最後一晚，三萬深圳人齊聚世界之窗倒計時跨年，釋放積蓄已久的壓力，宣佈重新回到自由通行的世界。

「假裝在國外」的拍照潮流也在這段時間格外流行，一直持續到現在。「世界」不只在世界之窗，還散落在深圳的各個角落，你一定聽過這些熟悉的標籤：「小鎌倉」、「小羅馬」、「深圳馬爾代夫」、「深圳濟州島」······

深圳這座城市，其實就是一個巨大的世界之窗。過去它是代全國和外面世界交流的一扇窗，現在它早已深入融入世界，從幾乎任何一扇窗向外望，都能看見世界在此濃縮凝結的模樣。窗的作用主要限於觀看，門則意味着可以通行。今天的深圳，某種程度上又是一扇「世界之門」。門和窗並不衝突牴觸，兩者兼得才顯得立體，就像城市不是單面而已。世界之窗的意義，不再限於景點本身，解釋權應該歸全部深圳人所有。

可以確定的一點是，30年也好130年也罷，只要好奇心和探索慾在，我們總會需要這樣的或者那樣的世界之窗。

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