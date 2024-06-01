廣州首條「大環線」地鐵擬年內通車　跨越5區8成為轉車站

廣州首條橫跨五個行政區的「大環線」廣州地鐵11號線，土建工程累計達九成八，計劃今年內通車。這條超級循環線亮點極多，它全線車站32座，8成是轉車站，是名副其實的「轉車王」。此外，它還是全國首條專門推廣廣東非遺文化的鐵路線，車站佈置極有意思。日後，坐地鐵也能沉浸式領略廣東傳統文化。



廣州地鐵11號線 8成為轉車站點

（當代中國製圖）

廣州地鐵11號線全長約44.2公里，全部屬地下鐵路，串聯越秀、荔灣、海珠、天河、白雲五大行政區，為廣州乃至大灣區首條地鐵循環線，連接國鐵（廣州火車站、廣州東站）、珠三角城際（琶洲站）等大型交通樞紐，全線共設車站32座，轉車站多達26座。

當中，轉車王中王是廣州火車站，有5個轉車站，分別連接2號、5號、14號、22號，以及廣州站，廣州站接入廣深鐵路、京廣鐵路、廣茂鐵路，通往全國。

琶洲有4大轉車站，連接8號、28號線，接入廣州東環城際鐵路及穗深城際鐵路琶洲支線。

此外，有3個站接入佛山，分別是沙涌、燕崗及鶴洞東，接入廣佛線及佛山地鐵。

截至目前為止，全線土建工程已接近完成，預計年內通車。通車後，不單緩解了中心城區的交通壓力，到大灣區城市乃至全國其他省市都大大方便了。

有了跨五區的超級循環地鐵線，到廣州遊玩便更方便了。（視覺中國/當代中國授權）

9成車站以「非遺」粉飾 時尚設計活化傳統藝術

廣州地鐵11號線除了轉車站外，站內設計也別開生面。

據知，11號線將引入非物質文化遺產元素，打造成全國首條以「非遺」為主題的地鐵線。

32座車站中，29座都有非遺元素。非遺設計有五大重點，在五大區中各挑選一個站，以圖騰方式呈現廣東非遺文化。這五個非遺重點站便是廣州東站、廣州火車站、芳村站、琶洲站，以及中醫藥大學站，分別展現以粵劇、廣彩瓷、廣繡、廣東醒獅、廣雕為首的代表性非遺項目。

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各非遺項目被設計成文化圖騰，展示在站內大堂各處，展現出濃厚的嶺南文化底蘊。

五大站以外，其他各站則根據「衣、食、住、行、景、史、商、學」八項為主題，展現地道廣府生活文化。各站設計精美，令人非常期待車站落成後的樣子。

廣州地鐵站點設計愈來愈豐富多樣，北上廣州遊玩時不要錯過這些既美麗又富教育意義的「景點」！

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