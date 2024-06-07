90後務農女生自學流利「粵式英語」　推銷茂名荔枝、走地雞爆紅

近日，一段女生邊務農邊自學英語用一口「粵式英語」介紹家鄉特產的影片，走紅網路。內媒報道，影片中的女生叫陳麗容，來自廣東省高州市泗水鎮。只有初中學歷的她，一邊務農一邊自學英語，至今已堅持了四年，許多網民稱讚她英語流利程度，更佩服他的努力。



陳麗容用一己之力，讓茂名走地雞、茂名荔枝推向國際。陳麗容表示，自己或許沒有很好的資源，但她相信堅持和努力可以改變一個人的命運。



陳麗容在影片中，模仿帶貨主播的口吻用帶著粵語風格的英語介紹家鄉特產。例如，她介紹茂名走地雞的時候，用英文翻譯「天上飛機，地上粵k，實則仲有茂名走地雞」、「茂名走地雞，雞中的戰鬥雞」；介紹茂名荔枝的時候更是出口成章，用英語翻譯出「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」

陳麗容用新穎活潑的方式，傳播本地土特產也在網絡上分享自己如何自學英語。她表示，自己只有初中畢業沒有很多的資源，但她認為學習英語不需要很多成本卻可以帶來很大的助益。陳麗容說道，她相信堅持和努力可以改變，「不要想太多，只要行動起來，要相信自己」，

網民點睇：

沒想到賣雞賣到開始學英文。

因為看了她的影片，我一個已經十幾年沒有上班的小孩媽媽決定一起學英語了。

她認真的樣子真的很有魅力。

每個人的原生家庭不一樣，只能一直堅持自己的初心，才能達到美好的終點。

