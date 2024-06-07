「駱駝第一次食檸檬」會有什麼反應？誇張表情曝光　網民：太可愛

新疆一名男子製作「解渴果串」有仙人掌和檸檬，測試駱駝吃下後反應。



影片顯示，駱駝第一口吃仙人掌感到愉悅，吃到檸檬後表情十分糾結，大力甩頭吐口水，臨走時回頭看一下，感覺像是「瞪著」惡作劇男子，模樣十分逗趣。

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新疆一名男子製作「解渴果串」有仙人掌和檸檬，測試駱駝吃下後反應。（YouTube@Blueberry TV）

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綜合內媒釋出一支影片，地點位於新疆某一處村莊，一名男子手裡拿著「解渴果串」，有2顆仙人掌，中間藏著一顆黃檸檬。

影片顯示，駱駝開心走過來，十分愉悅的嚼完第一顆仙人掌，接著來上第二口，一口吃下黃檸檬。

咬不到3秒鐘，駱駝突然瘋狂甩頭，吐出檸檬，還有大量口水，表情相當糾結，十分不喜歡。

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看到駱駝吐口水，男子一直說：「這個好吃！」駱駝完全不理他，邊磨牙，回頭「瞪著」男子，最後快速跑開。

影片上傳後，引起內地網友們的熱議。有人說：「駱駝也懂得享受美食，被酸得夠嗆！」還有網友表示：「駱駝表情包也太可愛。」

許多網友也好奇，為何駱駝能吃長滿刺的仙人掌。駱駝和仙人掌都是生長在沙漠中的生物，因沙漠中惡劣的生存環境進化出獨有的本領。

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在死亡荒漠生存的駱駝，為了適應仙人掌的刺，已經進化出堅硬粗糙的嘴唇和舌頭，口腔兩側也長滿了圓錐形的乳突，隨著時間流逝，乳突慢慢角質化，變得十分堅硬。

口腔的乳突由角蛋白構成，可以直接保護口腔，避免被刺劃傷，同時也能幫助駱駝控制食物朝同一個方向，加上口腔內部非常粗糙厚實，即使被刺扎一下也不會感覺疼痛難忍。

因此，駱駝最喜歡的食物是仙人掌，含水量高達90%，儘管外表長滿尖刺，還是可以輕鬆地大快朵頤，在咀嚼過程中把刺整個吃下去。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】