野史中最風流皇太后　與和尚偷情　還帶着皇后「下海開妓院」

撰文：風傳媒
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說起中國歷史上最奇葩的王朝，許多人第一個想到的就是南北朝時期的北齊。

每一位皇帝不是殘暴荒淫，就是漠視倫理道德，也因為出了不少昏君，王朝急速衰敗，短短27年就覆滅了。

然而更驚人的還在後頭，在北齊國破家亡後，太后竟帶着皇后開起了青樓，甚至感嘆「為后不如為娼」，着實令人嘆為觀止。

讓和尚扮尼姑入宮鬼混　被揭發原因更離譜　點圖放大看看胡太后的荒唐軼事：

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這位相當傳奇的故事主角便是胡太后，胡氏是長廣王高湛的王妃，生下了兩個兒子高緯和高儼。高湛是一個暴虐的君主，不但逼姦皇嫂、寵信奸臣和士開，還虐殺了三個侄子，但他不知道的是，自家皇后竟暗中與親信和士開私通。

高湛死後，和士開仰仗着胡太后的支持，勢力越發擴張，還被加封為淮陽王，手握大權，直到二兒子高儼看不下去，找到機會除掉了和士開。

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儘管丈夫和情人先後去世，胡太后水性楊花的作風也沒有收斂，她在寺院勾搭上了和尚曇獻，甚至曾以聽講佛法為藉口，將曇獻及一眾僧人帶入宮中，而為了不被兒子高緯發現，她將僧人們擦脂抹粉打扮成尼姑，才得以順利混入宮廷。

此事會東窗事發也是個離譜的意外，某天高緯見兩個尼姑長相貌美，便要強行臨幸，怎料到了關鍵時刻才發現對方竟都是男人，當場大怒，將胡太后身邊的僧人全部處死，連胡太后也被幽禁。

太后與皇后竟下海開青樓

不只是私生活荒唐，北齊國事也被高家治理得一團糟，還殺掉了名將斛律光、高長恭，使得北周來攻打時毫無反擊之力，國家就此走向滅亡。

《北齊書》和《北史》就說道，「齊亡入周，恣行奸穢。隋開皇中殂」，也就是北齊覆滅後，胡太后到了北周，依然行奸穢之事，直到隋朝開皇年間去世。

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關於「胡太后為娼」的軼聞，在正史中其實沒有記載，但野史《南北史演義》寫道，亡國後，胡太后和高緯的皇后穆黄花流落街頭，從小嬌生慣養的她們沒有謀生技能，不過想着兩人都頗有姿色、風韻猶存，不如親自下海經營青樓。

由於打着「前朝皇后」的招牌，顧客絡繹不絕，胡太后也對這樣的生活十分滿意，甚至和穆黄花說了「為后不如為娼」的經典名言。

不過《南北史演義》畢竟是野史，文學創作或民間訛傳的成分居多，或許作者是針對正史中「恣行奸穢」四個字大肆渲染了一番，才有了如今的傳說，也藉此諷刺北齊皇室的荒誕不羈，惡名遺臭萬年。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：中國歷史上最風流的皇太后！與和尚偷情、揪皇后下海開青樓，還感嘆「為后不如為娼」

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