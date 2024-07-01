深中通道｜深中迎客　2條跨市巴士連結30線巴士漫遊兩市

6月30日，深中跨市巴士專線開通。深圳成為繼佛山、江門、珠海、廣州後，又一個被納入中山跨市巴士線路版圖的城市，中山跨市巴士真正意義上實現了與周邊城市互聯互通。



當天，深中跨市巴士專線開通活動圓滿完成。隨著一聲禮炮鳴響，3輛深中跨市巴士專線首發車從深中跨市巴士博覽中心巴士樞紐緩緩駛出。由市民代表、專業講解員等組成的深中巴士「雙城漫遊」首發體驗團，開啟了一場深中通道之旅，親身體驗從深圳到中山僅需約60分鐘的高效通勤。

在深中跨市巴士博覽中心巴士樞紐外，已購買車票的乘客提前幾個小時就開始有序排隊候車，熱切期待品嘗跨市巴士的「頭啖湯」。「之前就已經線上上買好了往返車票，專門趕在深中通道通車當天體驗跨市巴士。」帶著兩個孩子候車的市民汪女士告訴記者。

據瞭解，深中跨市巴士專線共有2條線路，分別是「博覽中心—前海灣」線和「中山國際人才港—前海灣」線。兩條線路單程票價分別為18元、15元（人民幣，下同），發車頻次平均為15-20分鐘/班。

深中跨市巴士線路在兩地都開通了接駁巴士線路。其中，中山博覽中心巴士樞紐將接駁27條中山市內巴士線路，延伸至中山全域。深圳前海灣地鐵站配置有1號、5號、11號等3條地鐵線和多條巴士接駁線，覆蓋深圳主要出行目的地。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

