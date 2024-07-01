深中通道｜灣區融合新熱點　7/1百人打卡深中通道

6月30日一大早，嶺南集團旗下「廣之旅」組織近千名灣區遊客分別從廣州、東莞、中山、深圳、汕頭等地出發，「嘗鮮」深中通道首團。業界認為，通道開通將對廣東省內以及省外遊客的互訪和旅遊活動產生積極影響，進一步促進灣區融合。隨著暑期旺季來臨，「嘗鮮深中通道」將成為7月大灣區旅遊市場的重要熱點。



家住廣州市荔灣區的彭阿姨和老伴帶著8歲的孫女一同報名了「『嘗新體驗』深圳、中山1天」首團。彭阿姨告訴記者，得知深中通道即將開通的消息，她立即和老伴前往旅行社諮詢首團報名，希望能在第一時間打卡心目中「偉大的工程」。

中山大橋亮燈。（蘇煒然攝）

來自「廣之旅」的收客數據顯示，7月1日，「『嘗新體驗』中山、深圳1天」有超過100人出發打卡深中通道；能同時探尋深中通道和船遊港珠澳大橋的「中山、深圳2天遊」團隊7月4日已成團，相關線路在暑期出遊高峰也將有多排期出發。

途牛旅遊網相關負責人表示：「對於計劃遊玩多個城市的遊客來說，深中通道開通後，遊客可以在相同時間內訪問更多的城市和景點，將更多的時間用在當地深度遊玩體驗上。」

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