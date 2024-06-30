深中通道與廣深沿江高速二期今同步開通！深中跨市巴士已全數售罄

深中通道，廣深沿江高速二期與深中通道同步通車。沿江高速二期的開通，意味著沿江高速與深圳機場「相分隔、不聯通」的局面被徹底改變。自此，沿江高速與深中通道、深圳機場相互聯通，從深圳市區前往深圳機場、深中通道、廣深高速、機荷高速等將更加便捷。地處寶安的深圳國際會展中心，與深圳機場之間，將只需十幾分鐘的車程！



值得關注的是，深中跨市公交將於6月30日15:00正式開通運營，由於市民朋友關注度較高，兩條公交線路TO1A線（博覽中心—前海灣站）及TO1B線（翠亨新區人才港—前海灣站）已達6月30日最大運力負荷，目前車票已售罄。未購票的乘客，請選擇其他交通工具或改期出行。已購票的乘客，請您提前安排好行程，避開深中通道剛開通的15時00分。

6月30日，深中通道通車。（01直播截圖）

廣深沿江高速二期今日通車

廣深沿江高速二期工程位於寶安區，包括深中通道深圳側接線和國際會展中心互通立交兩部分。其中，深圳側接線主線全長 5.7 公里，起於機荷高速公路黃鶴收費站，終於深中通道東人工島，為雙向八車道，設計速度 100 km/h。

廣深沿江高速二期工程。（深圳發布）

深中通道深圳側接線是沿江高速與深中通道、機荷高速公路、廣深高速公路、寶安國際機場的重要連接線，將與深中通道同步通車。

通車後，從深圳市區去往深圳機場、深中通道、廣深高速、機荷高速將有更多的路線選擇，去往中山、珠海等地也將更便捷，將有利於增強深圳東西高速道路主骨架的聯絡，運力輻射珠江兩岸，對促進深圳及整個粵港澳大灣區的經濟發展具有重要意義。

在深中通道通車同時，兩條跨市公車線路同步開通。（深圳發布）

深中航空港同步啟用

在深中通道通車同時，兩條跨市公車線路同步開通，深圳中山之間首次實現公車直達。除了直達的跨市公車外，深中通道橋面穿梭巴士也同步開通。

深中空港同步啟用，深中通道開通的同時，深圳機場中山航空港也同步啟用。深中航空港位於中山市博覽中心，面積約1100平方米。

航空港面向旅客提供問詢、購票、值機、行李直掛、休閒候車等服務。航空港營運時間與深圳機場航班執行階段段相匹配。深中航空港往返深圳機場的巴士快線開通，快線每天往返車次72班。乘坐快線走深中通道直達深圳寶安機場，車程約50分鐘。