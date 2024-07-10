深圳灣口岸今年正式通地鐵　13號線南段完成熱滑試驗

起始於深圳灣口岸的深圳地鐵13號線，將於今年正式開通營運。周三（7月10日），深圳地鐵13號線南段完成熱滑試驗。



深圳地鐵13號線南段完成熱滑試驗。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，今次熱滑試驗的區段為深圳地鐵13號線南段深大站至高新中站，涉及2座車站及相應區間，也是南段（深圳灣口岸站至高新中站）熱滑的最後區段。

截至7月10日，深圳地鐵13號線南段已完成長軌通，其中深圳灣口岸站至深大站已於2月2日先行完成熱滑並已進入系統聯調階段，隨着深大站至高新中站的熱滑成功，深圳地鐵13號線南段全部可進入系統聯調和車輛正線跑車調試。

根據計劃，深圳地鐵13號線將先行開通深圳灣口岸站至高新中站，合共7個車站，建成投入營運後將極大便利深圳灣口岸的出行，同時緩解高新園片區的出行壓力。

據早前報道，深圳地鐵13號線起自南山區深圳灣口岸站，止於寶安區上屋站，線路全長約22.45公里。線路設置車站16座，均為地下車站，其中包括換乘站12座。

深圳地鐵13號線線路圖。（網上圖片）

深圳灣口岸。（余俊亮攝）

深圳地鐵13號線的列車採用全自動駕駛列車為8節編組（6動2拖），最高時速達100公里。線路按照GoA4全自動運行最高等級標準進行設計和建設，可實現無人值守下的全自動運行。

深圳地鐵13號線建成後，將成為深圳南北走向的重要通道，串聯起南山、寶安、光明三個行政區，有效改善深圳灣口岸和科技園片區的交通現狀，更好支撐深圳西部發展軸帶建設，助推粵港澳大灣區「一小時交通圈」建設。