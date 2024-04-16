深圳灣口岸今年正式通地鐵　13號線8列列車已抵停車場

起始於深圳灣口岸的深圳地鐵13號線，目前已經進入建設的收尾衝刺階段，並將於今年年底全面開通運營。



據《深圳特區報》報道，截至近日，深圳地鐵13號線已有8列列車到達內湖停車場，正進行車輛與信號動態測試及各系統的綜合聯調聯試。

深圳地鐵13號線的列車採用全自動駕駛列車為8節編組（6動2拖），最高時速達100公里。線路按照GoA4全自動運行最高等級標準進行設計和建設，可實現無人值守下的全自動運行。

深圳地鐵13號線線路圖。（網上圖片）

深圳地鐵13號線列車配備有行走的「隨車醫生」，帶有弓網監測、障礙物探測、走行部監測、健康管理等先進智能監測系統，可以實時監測多達2600項列車信息，實施100多個預警模型，可覆蓋14個系統或設備的健康診斷。

而針對行駛過程中的噪音問題，該列車擁有加厚中空側窗、加厚隔音隔熱棉、一體式側護板貫通道、全鋪式覆合木質地板，將顯著提高車輛隔音降噪性能。

深圳灣口岸。（余俊亮攝）

深圳地鐵13號線起自南山區深圳灣口岸站，止於寶安區上屋站，線路全長約22.45公里。線路設置車站16座，均為地下車站，其中包括換乘站12座。

深圳地鐵13號線建成後，將成為深圳南北走向的重要通道，串聯起南山、寶安、光明三個行政區，有效改善深圳灣口岸和科技園片區的交通現狀，更好支撐深圳西部發展軸帶建設，助推粵港澳大灣區「一小時交通圈」建設。