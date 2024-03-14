深圳灣口岸今年正式通地鐵　13號線正線區間盾構全線貫通

深圳地鐵13號線將於今年正式運營，首期開通南段7個地鐵站，包括深圳灣口岸站至高新中站區段。周三（13日），深圳地鐵13號線正線區間盾構全線貫通，為早日實現建成通車奠定基礎。



13日，深圳地鐵13號線科興站至松坪站區間，左線盾構順利貫通。該區間位於城市中心區域，施工期間面臨作業面狹小、周邊環境複雜等難題，合共歷經13次開倉換刀。至此，深圳地鐵13號線正線區間盾構全線貫通。

深圳地鐵13號線起自南山區深圳灣口岸站，止於寶安區上屋站，線路全長約22.45km。線路設置車站16座，均為地下車站，其中包括換乘站12座。

深圳地鐵13號線採用全自動駕駛列車為8節編組（6動2拖），最高時速達100公里。線路按照GoA4全自動運行最高等級標準進行設計和建設，可實現無人值守下的全自動運行。

深圳地鐵13號線一期線路圖。（網上圖片）

深圳地鐵13號線建成後，將成為深圳南北走向的重要通道，串聯起南山、寶安、光明三個行政區，有效改善深圳灣口岸和科技園片區的交通現狀，更好支撐深圳西部發展軸帶建設，助推粵港澳大灣區「一小時交通圈」建設。

據早前報道，2月2日，深圳地鐵13號線PPP工程（含鋪軌工程，車輛生產及信號、自動售檢票系統、供電系統等機電設備建設）深圳灣口岸站至深大站區間順利完成熱滑試驗。熱滑試驗總歷時10多個小時，整個過程弓網關係良好，車輛運行平穩，符合設計要求和施工規範標準。