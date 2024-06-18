深圳學區房「走下神壇」　福田網紅二手小區樓價每平方暴跌10萬元

內地樓市表現低迷，據內媒報道，深圳「學區房」（指具有稀缺性學校區域的住宅）樓價暴跌，位於福田區的網紅二手小區八卦嶺宿舍，從3年前的14萬元（人民幣，下同）/平方米，跌至最近的僅4萬元/平方米。



深圳八卦嶺宿舍。（每日經濟新聞）

據《每日經濟新聞》報道，福田區和羅湖區是深圳老牌名校聚集地，福田區更是2023年深圳學區房成交量最多的區域。但有數據顯示，截至2023年底，深圳各區重點學區樓價對比最高點時期的2021年，跌幅都在20%以上，整體回到了2019年-2020年水平。

建於1983年的八卦嶺宿舍，以30平方米左右的小戶型為主，最初主要作為員工宿舍。在舊改預期和名校荔園小學、荔園實驗中學落地的雙重利好推動下，八卦嶺宿舍的樓價一度起飛。

深圳六大名校片區五年成交量價。（樂有家）

2021年3月，八卦嶺宿舍成交多套29平方米單位，均價都在14.3萬元/平方米以上，總價都是420萬元左右，成交周期8天-14天不等。但今年以來，該小區成交均價都在4.04萬-5.69萬元/平方米不等，最近成交的一套27.96平方米戶型總價僅113萬元，較最高點跌幅超過70%。今年3月成交的29平方米戶型總價僅166萬元，較2021年的高點跌了254萬元。

事實上，深圳的學區房自2021年底就開始降溫，尤其是在推行大學區、調整城市更新政策後，老破小學區房更出現大幅度回落。

據深圳業內人士介紹，學區房回落的主要原因是市場下行，「這一輪調控中，漲幅越大的回落越大，八卦嶺宿舍就是典型例子。」如今面對市場下行，加之深圳學區房概念弱化、集團化辦學普及、本身的老破小屬性等等重疊利空衝擊，市場紛紛「以價換量」。

另外，同屬於八卦嶺片區的旭飛華隆園，今年4月的成交均價約4.12萬元/平方米，而其2021年成交均價一度去到11.96萬元/平方米，相比最高點跌了65.6%。

另一位深圳業內人士說，學區房整體回落是大趨勢，但八卦嶺宿舍跌得最多，和它本身居住屬性較差相關。深圳樓價還需要一段時間企穩，「很難說老破小學區房已經到了底部。」