消暑聖地！盤點深圳4大水上樂園　打卡尖叫水滑梯、粉色系水世界

炎夏來襲，最好的就是去玩水，感受透心涼的快意！深圳有不少水上樂園，地方大設施多，有超長水滑梯、刺激人造浪、還有別具特色的夢幻元素，是一個既消暑又能滿足打卡的好去處。深圳有4大極具規模的水上樂園，有些更是獲獎項目，現在就來重點推介。



瑪雅海灘水公園 深圳人氣水上樂園

園內經典七色彩虹滑道，是與朋友一起比拼速度的好地方。（深圳歡樂谷官方微信/當代中國授權）

以歷史和規模來說，位於深圳歡樂谷的瑪雅海灘水公園都是深圳水上樂園的佼佼者。

瑪雅海灘水公園是一座以瑪雅文化為主題的水上樂園，在深圳、上海、武漢等 8 大城市都有，在深圳已有達20年歷史，是深圳第一所水上樂園。

園內各式奇異的瑪雅建築、無處不在的瑪雅象形文字，營造出古遠瑪雅文明的神秘空間，身處當中猶如穿梭在古典與現代完美交融的異度瑪雅時空。

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雖然歷史較長，但瑪雅海灘水公園也被公認為市內水上遊樂設施最齊全的水上樂園。園內有數十項遊樂設備，最有名有萬神滑板、彩虹賽道、雨林巨蠎、瑪雅水寨等，都是合家歡的嬉水狂歡的勝地。

每到假日，這裏還有大大小小與水有關的現場表演，或水槍巡遊、或真人表演，都不斷製造新奇好玩的元素，令人樂而忘返。

值得注意的是，身高1.2米小童或70歲及以上長者可免費入場，但必須有家長陪同。

歡樂谷瑪雅水公園

地址：南山區華僑城西1號歡樂谷內

時間：14:00-21:00

交通：深圳地鐵1、2號線世界之窗站A出口步行500米

門票：成人¥130 兒童¥100 1.2米以下兒童免費

星高度夢想水世界 深圳第一個粉紅水上樂園

星高度夢想水世界是深圳首個粉色主題親子水世界，佔地３萬平方米，除了刺激好玩的水設施外，園內有不少熟悉的卡通人物，光打卡亦能滿足。（視覺中國/當代中國授權）

鮮艷顏色是開心的色調，而粉色則更添夢幻元素。

在龍崗區便有一個深圳最夢幻的水上樂園，名為「星高度夢想水世界」。這個水上樂園都是以粉色系色調布置，當中粉紅及粉紫是主色調，增添溫柔可愛的色彩。

星高度夢想水世界還是深圳超大水上樂園，面積達30,000平方米。水上樂園設有3大主題區，包括「遇見海豚灣」、「獨角獸城堡」、「火烈鳥之森」等。在「遇見海豚灣」內，設有動感衝浪劇場，可以體驗被海浪衝擊帶來的快感，刺激又好玩。

「獨角獸城堡」是以浪漫彩虹水寨和巨型粉色獨角獸為亮點，特別適合拍照打卡。這裏還有超多旋轉滑梯，是一個好玩又能打卡的夢幻樂園。

「火烈鳥之森」則是一道夢幻森林漂流河，這裏可以坐在水泡沿路漂流，有一段更是空中透明玻璃漂流河，能夠看到地上的人與物，是必玩的設施。

星高度夢想水世界

地址：龍崗區發達路雲里智能園深圳坂田雲裏夢想樂園內

交通：地鐵5號線坂田站D出口步行100米

時間：13:00-21:30 （平日）；10:00-22:00 （周末）

門票：成人¥79、兒童¥39 （平日）；成人¥99、兒童¥49（假日）

中信金沙灣水世界 四大設施必玩「鋸齒大碗」

位於大鵬新區金沙灣旁的中信金沙灣水世界，是一個酒店渡假區內，水上樂園直通海岸無邊際泳池，能邊玩邊欣賞「中國八大醉美海岸」之一的金沙灣，是一家大小暑假好去處。（視覺中國/當代中國授權）

想一邊玩水一邊享受美麗的海岸景色的話，中信金沙灣水世界是一個必去的水樂園。位於中國八大海灘景觀之一的深圳大鵬新區金沙灣，就是中信金沙灣水世界的所在地，綿延2.2公里的美麗海岸線以及新穎的設施，令這個水世界獲得全國水上樂園金冠獎的榮譽。

金沙灣水世界以「玄武漁村」古老漁邨為題，設有4大水上游樂園區，有逾百項遊戲設施，包括中國首台進口裂口式大喇叭、中國最多滑道的超級大水寨、中國水上樂園首​​個海底浮潛、逾1,000平方米的人造浪池、以及親子水戰樂園、內地滑道最豐富的海灣水寨等等，玩一天都玩不完。

建議一定要玩到黃昏才離開，因為這裏是深圳看日落最理想的地方之一，大大的黃昏咸蛋黃必定令你的行程變得更有難忘。

金沙灣水世界

地址：大鵬新區棕櫚大道33號中信金沙灣國際樂園內

交通：經蓮塘口岸，在蓮塘口岸站（C出口）下車，轉「E11路」到「大鵬中心站」下車，再轉「B983路」到「金沙灣站」下，步行可達；打車約¥120-¥150

時間：10:00-20:30

門票：成人¥198 兒童¥158 1米以下兒童免費

觀瀾生態水上樂園 必玩獲獎「大喇叭滑梯」

觀瀾生態水上樂園位於中國AAAA級旅遊景區深圳觀瀾山水田園旅遊文化園內，佔地大約2萬平方米，是一個滿有嶺南客家水鄉風情的水上樂園。（KKday/當代中國授權）

另一個超大的水上樂園就是觀瀾生態水上樂園。觀瀾生態水上樂園位於中國AAAA級旅遊景區深圳觀瀾山水田園旅遊文化園內，佔地面積2萬多平方米，是一家大型生態水上樂園，集互動、觀賞、玩樂於一身。

樂園引進世界先進的水上娛樂設施，設置不同的水滑道和玩水活動，提供適合不同年齡層次遊客的遊樂項目，包括曾獲國際金獎的超級大喇叭滑道、驚險刺激的「彩虹滑梯」、廣受歡迎的沖天迴旋等。還有兒童水寨、漂流河、造浪池、巨峽漂流河、合家歡滑梯等經典戲水設施。

觀瀾生態水上樂園

地址：龍華區觀瀾山水田園景區內

交通：深圳地鐵4號線牛湖站D出口換乘M258至「君子布村口站」下車

門票：單人遊樂套票約¥139

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