深圳商場夏天熱辣辣行到一身汗？小紅書網民列冷氣充足/不足名單

據深圳氣象局消息，深圳本周仍會持續高溫炎熱天氣，習慣了香港冷氣的港人北上後普遍認為深圳商場冷氣不足。有網民評選出深圳冷氣不夠凍商場與冷氣充足商場。



星河COCO ParkL3層7月13日中午錄得32.7度及32.1度，該層集中不少食肆，部份店門外亦擺放了吹風機，讓等候入座的顧客消暑。（洪芷菁攝）

網民指深圳商場冷氣不足。（小紅書截圖）

深圳近日連續高溫，不少北上港人表示，深圳商場的冷氣不足，「暫時去過深圳的幾個大商場，全部空調都一般，吃飯基本都一身汗」「我到了內地的商場卻像到了火地獄」。

内地社交媒體小紅書曾有網民列出深圳冷氣是否充足商場名單：

小紅書網民曾列選深圳冷氣不夠商場

1.購物公園 COCO Park

2.寶安中心站 壹方城

3.坪洲站 大仟里

4.下沙站 KK One

5.華強路站 中航君尚

6.大劇院站 KK mall

7.海月寶能太古城

8. 國貿 金光華

9.百鴿籠 萬象匯

10.雅寶星河World

金光華廣場(Google Map街景)

小紅書網民曾列選深圳冷氣充足商場

1.會展中心 領展中心城

2.上梅林 卓悅匯

3.下沙 中洲灣C Future City

4.后海 深圳灣萬象城

5.紅樹灣 睿印RAIL IN

6.老街 1234 Space

7.筍崗 萬象食家

8.后海 海岸城

此前，《香港01》記者也曾於7月13日中午前往港人常去的3間商場實測室內室外氣溫。當中以福田區的星河COCO Park最熱，下午一度在室內錄得高達攝氏32度，與室外氣溫接近；另一港人常去的皇庭廣場室內亦錄得達30度；位於羅湖區的金光華廣場則如香港商場般涼快。

金光華廣場B2層錄得27.9度及28.5度。（洪芷菁攝）

記者7月13日前往皇庭廣場，L2層的顯示為30.3度及30.2度。（洪芷菁攝）

冷氣不凍有規可依 網民指實為商場慳錢

根據中國《國務院關於加強節能工作的決定》規定，所有公共建築內的單位，包括國家機關、社會團體、企事業組織和個體工商戶，除特殊用途外，夏季室內空調溫度設置不低於26攝氏度，冬季室內空調溫度設置不高於20攝氏度。

有網民指實際上是商場捨不得開空調，「口號說環保，內裏是省錢」「有的商場就熱有的商場就涼快」「開26規定沒問題。製冷不好只能是空調運能和系統問題了」。