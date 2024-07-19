01深圳實測·蘿蔔快跑｜無人駕駛無影無蹤　港人call車恐有兩難題

自「蘿蔔快跑」在武漢投入營運以來，不少人對無人駕駛的士的「橫空出世」興趣倍增，爭相體驗記錄。

而除了武漢，蘿蔔快跑已在深圳南山區、坪山區試營運，《香港01》近日選擇工作日非繁忙時段北上實測，惟因可用車輛極少、覆蓋率極低，經過數小時等待亦未成功call到車。

至於蘿蔔快跑日後會否加大在深圳的運力，《香港01》目前仍嘗試取得對方回應。此外，值得一提的是，港人若要乘坐蘿蔔快跑，恐將在下載APP後面臨兩大難題。



深圳街頭的「蘿蔔快跑」無人的士。（第1現場）

苦等數小時被取消訂單

周四（18日）下午1時左右，記者經深圳灣口岸北上，嘗試通過蘿蔔快跑APP call車前往前海壹方城，惟顯示正有7人排隊候車，預估等待時間超過1小時。首次嘗試，考慮到深圳灣口岸車輛需求較高，於是先行搭網約車前往目的地。

其後，記者又於下午2時40分及4時30分左右，分別兩次嘗試通過蘿蔔快跑APP call車，由前海壹方城和新安地鐵站出發前往深圳灣口岸，均顯示等待時間為50分鐘至1小時，記者期間一度排隊在第一位，惟兩次訂單均在等待近1小時後被自動取消，原因為「附近暫無空閒車輛，訂單已超時取消」。

限時優惠0元坐 原價貴網約車3倍

此外，蘿蔔快跑疑似有指定的上客、落客點，例如選擇深圳灣口岸上車，會被自動定位到距離深圳灣口岸近1公里、需步行約15分鐘的綠色上車點——深圳灣口岸公交總站北側，且無法自行更改；選擇前海壹方城上車，會被定位自動到460米外的寶安行政中心公交站。

至於價錢方面，蘿蔔快跑目前在深圳南山區、坪山區有優惠政策，乘客可享「0元（人民幣，下同）乘車」，不過原價就較網約車貴出1-2倍。以深圳灣口岸-前海壹方城為例，多個平台的經濟型網約車價格介乎21-33元，而蘿蔔快跑的原價就要65元。

在武漢街頭測試的蘿蔔快跑車。（新華社）

網約車司機憂被取代？

記者「北上之旅」亦未在深圳的公路上見到蘿蔔快跑的身影。不過，有網約車司機介紹，他曾見過正進行測試的蘿蔔快跑，「速度很慢，遇到障礙物會停下來不動」。

據內媒引述知情人士消息，武漢的蘿蔔快跑迫於各方壓力已經暫時停運，當地網民發現所有上車點都已變成灰色，根本無法下單。

而對於有輿論認為，無人駕駛的士會與網約車搶生意，甚至有取代「危險」，上述網約車司機稱自己並不擔心，「幾年之內不太可能」。

港人call車面臨兩大難題

另據記者發現，蘿蔔快跑在深圳南山區、坪山區試營運的消息，在不少北上相關的Facebook群組中，引起港人討論。但值得一提的是，港人目前若要乘坐蘿蔔快跑，需要在call車前解決兩大難題，一是註冊帳戶僅接受內地電話號碼，二是帳戶必需接受實名認證，且證件只能選擇內地二代居民身份證。

蘿蔔快跑帳戶必需接受實名認證，且證件只能選擇內地二代居民身份證。（蘿蔔快跑）

公開資料顯示，蘿蔔快跑是百度旗下的自動駕駛出行服務平台，已於全國11個城市開放載人測試營運服務，實現超一線城市全覆蓋。截至2024年4月19日，蘿蔔快跑在開放道路提供的累計單量超過600萬，穩居全球最大的自動駕駛出行服務商。