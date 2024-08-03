中山「香山書房」多達107間　歷史建築變網紅地標！間間都有故事

你知道中山的「香山書房」，就好像便利店一樣「梗有一間係左近」嗎？

說得可能誇張了一點，但由2022年6月第一批共15家「香山書房」落成至今，才兩年時間，「香山書房」已開達107間，增長的速度就好像便利店一樣快。

究竟甚麼是「香山書房」？又有甚麼好玩？



中山格子空間香山書房是中山首家精品類香山書房，於2022年10日1日落成，是中山市政府精心打造的免費公共閱讀空間。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

中山格子空間香山書房位於岐江河畔，從廢舊工廠活化而成，鋼結構建築在今天來看別有一番魅力，是中山市的閱讀及打卡好去處。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

格子空間香山書房室內裝修柔和，特色書牆充滿時代風格。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

香山書房 中山市政府打造的文化品牌

「香山書房」，簡單來說是中山的圖書館，由中山市政府推進全民閱讀而設的。它既是一個免費的公共圖書館、同時亦是藝術展覽、文化活動、小型演出的地方，是中山閱讀及文化推廣的大舞台。自2022年至今已快速落成107間，成為了中山特有的文化品牌。

之所以建設那麼快，是因為中山市政府利用現有的景區、公園、校園、舊工廠或精品示範村內的舊建築，將它們活化成為「高顏值」的公共閱讀空間以及文旅打卡新場景。

香山書房由舊建築活化 成網紅新地標

格子空間香山書房的閱讀階梯，塑造自由閱讀的空間。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

格子空間香山書房除了看書外，亦是文化展覽的場所。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

中山市政府積極把香山書房加入文化推廣元素，展覽不但好看，還是別緻的打卡位。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

中山石岐街道的格子空間香山書房，前身就是兩楝閒置的工業樓，保留原有結構框架，內部則進行大規模改裝而成。整體分為閱讀區、交流區、展覽區，落地玻璃設計，既保證了室內柔和的自然光，又讓讀者能夠飽覽室外的自然美景，坐在當中看書，自是一大樂事。另外書房內6米大書牆也是一大亮點。

荔景苑香山書房位於國家3A級旅遊景區荔景苑內，由充滿嶺南特色的建築改裝而成，是另一間入選「2022年最美新型公共文化空間案例」的網紅書房。

荔景苑香山書房毗鄰著名的孫中山先生銅像，與孫文蓮花觀賞池、景觀文化長廊、荔景苑民俗·曲藝文化館相連，館藏圖書達3,000冊。園內古木參天，蓮韻香飄，充滿詩情畫意。

荔景苑香山書房位於國家3A級景區，書房內外都滿有嶺南傳統園林風格，成為了網紅打卡點。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

景苑香山書房藏書3000冊，置頂的書牆及隨處可見的植物，燃點閱讀氣氛。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

荔景苑香山書房內有一間別具韻味的「香山咖啡」店，店內醉龍非遺文化元素的「醉龍咖啡」是必試的飲品。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

荔景苑香山書房香山咖啡店環境優美，坐在古雅餐桌旁可以邊喝咖啡邊看書。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

荔景苑香山書房外，有一系列公共文化設施，包括荔景苑民俗曲藝文化館、荔景苑大戲台等,不時都有文藝表演上演。（中山市香山書房微信/當代中國授權)

荔景苑內會不時舉辦文藝活動，有曲藝欣賞、劇目表演等等。北上遊玩的港人除了看書打卡以外，還有機會參觀不同的文藝表演，感受中山的藝術文化。

值得一提的是，荔景苑香山書房內有一家極富古典情懷的咖啡店，名字充滿神祕色彩，名為「醉龍咖啡」。店內裝修古樸，牆上掛着一幅醉龍舞圖，每張木桌都承載着歷史故事。醉龍咖啡是店內的招牌飲品，有機會必要一試。

歷史建築活化而成 香山書房每間都有故事

寮後閱書報館香山書房於1928年建造，為兩層磚木的騎樓建築，內裏卻是自助式圖書館及有聲圖書館，是一座科技圖書館。（南區街道北溪社區黨群服務中心微信/當代中國授權）

寮後閱書報館香山書房外觀具有南洋氣息，這是因為當年越洋工作回歸的華僑為了讓寮後村村民知曉天下事、放眼看世界，於是捐資建設寮後閱書報館，經政府改建後成為今天的香山書房。（南區街道北溪社區黨群服務中心微信/當代中國授權）

寮後閱書報館香山書房室內古典優雅，放在書桌上則是有聲儀器，可以發聲閱讀圖書。（南區街道北溪社區黨群服務中心微信/當代中國授權）

寮後閱書報館香山書房不時有文化活動，推廣藝術文化。（南區街道北溪社區黨群服務中心微信/當代中國授權）

位於南區街道寮後村的寮後閱報館香山書房是另一家由老建築活化而成的美麗書房。

寮後閱書報館早於1928年建造，為兩層磚木建造的騎樓建築。中山市政府早期在保留外觀和結構的基礎上，將一層改造成自助圖書館，後來加入不同的文化活動，升級為香山書房。如今，讀者不僅能更舒適的閱讀環境中品味書香，還能感受寮後村悠久的歷史文化氣息。

在田間村落，也有香山書房的蹤影。

三鄉鎮雍陌香山書房是由建於清朝的雲莊鄭公祠改造而成的。以老祠堂為中心改造，現已成為村內居民看書學習的好去處。雍陌香山書房還是一座「有聲圖書館」，有1.6萬多冊優質音頻圖書，即使村內長者也能享受「閱讀」的樂趣。

在阜沙鎮，則有由舊糧倉改建的阜圩里香山書房，混凝土牆與現代書架相映成趣，形成階梯式閱覽區。

鄉鎮雍陌香山書房由清朝雲莊鄭公祠改建而成，硬山式的屋頂，人字形封火山牆，大門兩側的抱鼓石，祠堂內外的雕樑畫棟等，處處體現清代嶺南建築的風韻。（華師雍和陌緣小紅書/當代中國授權）

鄉鎮雍陌香山書房室內閱讀空間雅緻。（華師雍和陌緣小紅書/當代中國授權）

三角鎮三角公園香山書房臨湖而建，是中山市10家精品示範「香山書房」之一（中山網/當代中國授權）

三鄉鎮橋頭稻田香山書房建於大片稻田旁，四季風景隨稻田生長而變化，是又一綱紅打卡點。（TongMing@小紅書/當代中國授權）

阜沙鎮的浮虛山，立於峙海中。史料記載浮虛山能隨波浮上浮下，甚為壯觀，有「浮虛春濤」之譽，是明代香山八景之一。坐在香山書房中，不知有沒有機會一睹奇景？

在中山，集「顏值」與「氣質」於一體的香山書房比比皆是：三鄉鎮橋頭稻田香山書房被稻田環繞；三角鎮三角公園香山書房臨湖而建，四面都是落地玻璃窗；而大涌鎮安堂社區竹林廣場香山書房則仿香山傳統民宅設計，融入香山文化、竹文化等元素，「一書房一特色」成為中山的美麗地標。

「香山書房」全部納入全市圖書館總分館服務體系，通過「香山書房」智慧管理系統實現全市「香山書房」與公共圖書館互聯互通、圖書通借通還。

到中山遊玩的話不容錯過 !

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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