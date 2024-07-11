深中通道｜福田至中山免費巴升級　改預約制、室內候車　即睇詳情

備受矚目的深中通道已於6月30日通車，為了便利深圳、中山兩地的往來，福田口岸7月5日新增直達中山博覽中心的免費巴士，不少港人當日前往「嚐鮮」，惟卻在烈日炎炎下苦等2個鐘都未上車。

為了避免出現長時間排隊等候的情況，福田口岸往中山博覽中心的免費巴士線路升級，乘客可提前一天進行預約，此外後車地點亦改為有冷氣開放的室內。



深圳福田口岸至中山博覽中心線。（微信公眾號＠中山市商務局）

乘客可提前一天進行預約。（網上圖片）

據「幸福福田」消息，福田口岸往中山博覽中心的免費巴士，全面優化升級。為避免長時間排隊等候的情況，線路將採取網上預約的方式發放車票，即日起至7月28日的每周四、五、六上午8時起，開放預約翌日免費車票，雙方向每日各放票540張，訂完為止。

深圳福田口岸至中山博覽中心線免費巴士。(蔡苡柔攝)

候車地點由福田口岸巴士總站調整至深港城市候機樓。（幸福福田）

至於預約方法，乘客可於「深巴出行」微信小程序，選擇「深中公交」或搜尋「福田口岸深中免費專線」進行預約。

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深港城市候機樓內部環境。（幸福福田）

從福田口岸到深港城市候機樓的路線：

（網上圖片）

此外，候車環境亦升級為有冷氣、便利店、咖啡店、廁所的室內。升級後，候車地點由深圳福田口岸巴士總站調整至深圳深榮大廈（深港城市候機樓），由福田口岸步行300米即可到達。值得注意的是，深港城市候機樓候車點營業時間為每日早8時至晚10時。