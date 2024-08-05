深圳陸路口岸客流創正常通關後新高　單日出入境突破87萬人次

據深圳邊檢總站統計，8月3日，深圳陸路口岸旅客通關量創全面恢覆正常通關以來新高，單日出入境旅客87.77萬人次，其中入境47.83萬人次，出境39.94萬人次，刷新6月30日86.65萬人次紀錄，深港兩地雙向奔赴再迎小高峰。



7月以來持續高溫，但深港旅客往來熱情不減，帶動暑期消費。深圳啟動2024黃金內灣消費季暨暑期促消費活動，組織各類市場主體在6月至8月期間開展超600場豐富多樣的主題促消費活動，激發消費活力。暑期以來，深圳邊檢總站共查驗出入境人員1653.4萬人次，環比6月上升5.7%。

深圳發布：深圳陸路口岸客流量創全面恢復正常通關以來新高，超87萬人次。

同時，香港的各個景點、街道和商圈內，人頭攢動。第二屆「香港開心購物節」、第34屆香港書展、「武林盛舞嘉年華」等精彩紛呈，各類文旅活動層出不窮。香港旅遊發展局自7月11日起還向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，把赴港客流帶來的消費熱度擴大至「吃住行遊購娛」更多領域，讓香港旅遊既有「熱度」更有「品質」。

深圳口岸辦相關負責人表示，為了應對暑期各個口岸大進大出，快進快出的客流特點，深圳口岸各部門不斷提升服務質量，加快跨境基礎設施建設，優化口岸功能佈局，深化深港合作，打造智慧口岸助力通關。