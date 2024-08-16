深圳灣口岸地鐵站完成全部裝修　13號線年內正式開通營運

起始於深圳灣口岸的深圳地鐵13號線，將於今年正式開通營運。目前，深圳灣口岸地鐵站的裝修已全部完成。



深圳地鐵13號線線路圖。（網上圖片）

南段為深圳灣口岸站至高新中站區段，設7座地鐵站。（深圳發布）

深圳地鐵13號線一期起自南山區圳灣口岸站，止於寶安區上屋站，線路全長約22.4km。線路共設車站16座，其中，換乘車站11座。全部為地下線，線路兩端均預留延伸條件。

深圳地鐵13號線一期分為南段和北段，南段為深圳灣口岸站至高新中站區段，設7座地鐵站；北段為高新中站至上屋站區段，設9座地鐵站。

深圳地鐵13號線將於今年正式開通營運。（深圳發布）

深圳灣口岸地鐵站。（深圳發布）

深圳灣口岸地鐵站。（深圳發布）

深圳地鐵13號線南段完成熱滑試驗。（深圳衛視）

當中，深圳地鐵13號線一期南段是連接深圳灣口岸至科技園片區的重要交通線路。受西麗樞紐進度影響，深圳地鐵13號線將於今年內先行開通一期南段，其建成投入營運後將極大便利深圳灣口岸的出行。

目前，深圳地鐵13號線一期南段粵海門站、科苑站、後海站、人才公園站、深圳灣口岸站的主體裝修進度已完成100%，當中深圳灣口岸站的附屬裝修進度亦已完成100%，而高新中站、深大站的主體裝修進度則已完成98%。

深圳地鐵13號線的列車採用全自動駕駛列車為8節編組（6動2拖），最高時速達100公里。線路按照GoA4全自動運行最高等級標準進行設計和建設，可實現無人值守下的全自動運行。

深圳地鐵13號線建成後，將成為深圳南北走向的重要通道，串聯起南山、寶安、光明三個行政區，有效改善深圳灣口岸和科技園片區的交通現狀，更好支撐深圳西部發展軸帶建設，助推粵港澳大灣區「一小時交通圈」建設。