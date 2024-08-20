深圳灣口岸料年底正式通地鐵　13號線已開啟空載試運行

深圳地鐵13號線一期南段（深圳灣口岸站至高新中站），正式開啟不少於三個月的空載試運行，料年底正式開通營運。



深圳地鐵13號線一期南段正式開啟不少於三個月的空載試運行。（深圳發布）

深圳地鐵13號線一期南段順利通過項目工程驗收。（深圳發布）

深圳灣口岸站設施設備已就位。（深圳發布）

深圳地鐵13號線一期南段周一（8月19日）順利通過項目工程驗收，周二（8月20日）起，正式開啟不少於三個月的空載試運行，為實現年內開通初期營運的目標奠定堅實基礎。

據了解，試運行是地鐵正式開通營運前的重要環節。相關負責人介紹，空載試運行將全面檢驗13號線一期工程南段設施設備系統的各項功能和性能，確保其在開通後能夠安全、穩定、高效地運行，也是對初期營運準備工作的一次「大考」。

試運行期間將通過不少於20天的模擬「跑圖」（按照開通營運後的列車時刻表行車），使線路各系統運行功能和指標滿足開通營運條件，也讓營運人員提前熟悉營運規章制度。

深圳地鐵13號線線路圖。（網上圖片）

南段為深圳灣口岸站至高新中站區段，設7座地鐵站。（深圳發布）

深圳地鐵13號線是深圳中部地區南北向骨幹線，一期線路南起深圳灣口岸站，北至上屋站，全長22.441km，設站16個，其中換乘站12個，線路兩端均預留延伸條件。

深圳地鐵13號線一期工程南段為深圳灣口岸站至高新中站，共7個車站，其中換乘站4個，分別為後海站（與2號線、11號線換乘）、科苑站（與2號線換乘）、粵海門站（與9號線換乘）、深大站（與1號線換乘）。

此外，深圳地鐵13號線是全自動運行線路，列車採用GoA4級全自動無人駕駛列車運行控制系統，最高運行速度為100km/h。地區的交通壓力，優化城市交通結構提升市民出行效率，對便捷深港交通進一步深化深港兩地及大灣區互聯互通有著重要意義。