港人過關「第一站」　羅湖口岸地下！深港融合商業街集食玩買一體

最接近羅湖口岸的地下商業街來了！

說的就是「深鐵匯坊丨深港融合商業街」，位於羅湖樞紐負一層，連接羅湖口岸、羅湖火車站及深圳地鐵1號線羅湖站，集零售、餐飲於一身，勢將成為港人北上吃喝或「打包」回港的新地標。



「深鐵匯坊丨深港融合商業街」位於羅湖樞紐負一層，銜接羅湖口岸、羅湖火車站及深圳地鐵1號線羅湖站，過關後一出就看到。（羅湖發布/當代中國授權）

深圳好去處｜集食街市集於一身 港人過關「第一站」

「深鐵匯坊丨深港融合商業街」由深鐵商業和綠景資產共同打造，於8月25日正式開業。它位於的羅湖樞紐負一層，是一個面積達1,000平方米的大型地下商業街，銜接羅湖口岸、羅湖火車站及深圳地鐵1號線羅湖站，緊鄰9號線人民南站，是連接深港兩地的「黃金通道」。

深港融合商業街有超過50個品牌商店入駐，涵蓋零售、餐飲、便民等多個領域，為深港旅客構建了一個集便捷性、多元化、高品質於一體的消費空間。

「深鐵匯坊丨深港融合商業街」已有超過50個品牌商店入駐，涵蓋零售、餐飲、便民等多個領域，是為深港旅客度身打造的消費街區。（羅湖發布/當代中國授權）

街區計劃打造港人美食街。有KUMO KUMO芝士蛋糕、瀘溪河桃酥、薛記炒貨、新桂燒臘店等食店，都是深受香港人歡迎的品牌，還有焗外人的鹽焗雞、榴域榴蓮的千層蛋糕等特色美食，滿足不同食客的需求。

街區內一些商店為了便利港人，把營業時間延長至與口岸關閉時間，方便港人「打包」美食回港。KUMO芝士蛋糕劉店長接受媒體訪問時說，門店自8月初正式運營以來，香港客人佔比非常高，每到周末更是「排長龍」，故為了方便顧客，把門店的關閉時間延長至與口岸關閉時間，又推出小程序下單，以減少排隊的時間。

「深鐵匯坊丨深港融合商業街」內商店都是港人熱門的品牌，不少商店的關門時間都設與羅湖口岸閉關時間同步，方便港人消費。（網上圖片)

深圳好去處｜深港融合商業街 特設港人服務中心

除了食街外，深港融合商業街也打造成市集，為深港青年提供了低成本的創業平台，拓寬就業渠道，為羅湖樞紐的商業生態注入新活力。

商業街也因應深港客戶的需要，推出「港人服務中心」，設立一系列便民服務。有聯通、移動服務點，為抵深的港客提供貼心的通訊解決方案，也有深港駕訓班，為深港居民及旅客提供便捷的交通服務。

「深鐵匯坊丨深港融合商業街」內特設港人服務中心，為港人北上各項需要提供貼心服務。（網上圖片）

下一步，「深鐵匯坊丨深港融合商業街」將繼續發揮區位優勢，進一步加強與香港商業方面的合作與交流，促進兩地文化的深度融合與經濟的共同發展，把商業街全面打造成切合港人需要的羅湖口岸新商區。

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