深圳羅湖瑞吉酒店96層電梯疑｢墮𨋢｣致男子多處骨折　店方：是刹車

近日，有網友關先生發布影片稱，去年11月，自己在深圳羅湖區的瑞吉酒店乘坐96層的高空電梯時墮梯受傷，致右腳多處骨折，至今未得到妥善處理。内媒《新黃河》報道，酒店職員回應，事件並非墮梯，而是高速電梯系統自檢發生的及時制動剎車。



關先生稱去年乘坐96層的高空電梯時墮梯受傷。（影片截圖）

關先生檢查出7處骨折。（影片截圖）

從96層「墮梯」 致右腳7處骨折

內媒《新黃河》報道，事發於2023年11月中旬，「我在香港參加完展會之後去了深圳，為了第二天要參加一個商業活動，當晚入住了瑞吉酒店。」關先生憶述，當晚他點的外賣到了，但在下樓乘電梯的過程中發生了驚魂時刻。

在1層到96層之間是酒店專用電梯。（影片截圖）

在1層到96層之間是酒店專用電梯。（影片截圖）

「酒店大堂在96層，在1層到96層之間是酒店專用電梯，中間不停。進電梯之後，我正在用手機發信息，電梯突然劇烈震動了一下，我仰面摔到地上，頭也磕到了。」

關先生稱，當時自己整個人都蒙了，電梯裏全是灰塵和噪音，電梯的顯示屏也變成了雪花狀，根本不知道停在幾層。

電梯的顯示屏也變成了雪花狀。（影片截圖）

大約30分鐘後，他被救援人員從電梯內救出。次日，關先生回到北京進行進一步檢查，檢查出7處骨折。「（右腳）裏面打入4塊鋼板和4根鋼釘。直到現在我的腳趾還不能彎曲，也無法正常走路。」截至目前，關先生個人支付了醫療費用2萬餘元（人民幣，下同）。

關先生檢查出7處骨折。（影片截圖）

關先生檢查出7處骨折。（影片截圖）

「到目前為止，酒店拒絕披露事故的具體原因。」事發之後，關先生對酒店的處理態度和處理方式非常不滿：「這麼久了，酒店只有一名高層管理人員在放假回北京的時候，以個人名義順便來看望了我一次。」

7月23日，深圳市羅湖區市場監管部門針對此事進行了調解，「酒店只來了一個安保負責人，我說希望看到鑑定報告和事故原因，對方全程沉默。」

深圳市羅湖區市場監管部門針對此事進行了調解。（影片截圖）

酒店否認是「墮梯」事故

根據公開資料，深圳瑞吉酒店位於羅湖區中心，處於京基100大廈的頂端，大廈總高度達441米。「酒店電梯是高速電梯，運行速度能達到9米每秒，是普通電梯的5到10倍。」關先生稱。

深圳京基100大廈水中倒影。（視覺中國）

據《新黃河》，深圳瑞吉酒店的一名高層管理人員表示，去年11月確實發生了電梯運行致客人受傷的事件，「不是墮梯，是電梯下行過程中的一次制動。電梯在系統自檢時發現一些參數跟平時不一樣，所以進行了及時制動『剎車』。因為電梯在高速運行，所以『剎車』的速度比較快。」

該管理人員稱，酒店一直在關注和跟進處理相關情況，「我們進行了協商和道歉，賠償方面也安排保險公司跟對方接洽。但他要求的賠償跟我們協商得不一致，所以事情一直拖拖拉拉到現在還沒有解決。」

關先生檢查出7處骨折。（影片截圖）

關先生檢查出7處骨折。（影片截圖）

對於電梯事故的具體原因，酒店職員則表示：「這方面的專業性很強，什麼原因致使電梯急速剎車，需要三菱電梯或者安監部門出具，酒店出具不了。」電梯運維方上海三菱電梯深圳分公司職員則回應稱：「無權奉告。」