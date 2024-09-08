深圳Costco被爆賣臭肉、會員退費難　消費者：連一般超市都比不了

Costco深圳旗艦店自1月12日開業以來，已成為「港人北上」深圳必行假日活動之一，有逾15000名香港居民註冊成為Costco會員。



然而，近日有深圳消費者投訴，在Costco買到臭肉，卻出現難以退款的問題，質疑超市方的品控與管理；社交平台上也有不少消費者的投訴，甚至出現了會員大排長龍退卡的情況，引發關注。



Costco開市客與WeChat Pay HK推出聯乘優惠，市民可於店內領取優惠及賺取積分。（資料圖片：蘇煒然攝、黃浩謙攝）

據深圳新聞網報道，社交媒體上許多網民發表貼文稱，Costco退卡需要排長隊，更有網民表示「開卡容易退卡難」。網民稱，Costco可以在線上開通會員卡，但退費需要去人工櫃台並且退的是現金。

不少人因Costco門店距離常居地較遠、且配送門檻較高、商品也有同質化趨勢，思考再三後選擇了退卡。對此，Costco工作人員9月6日表示，退卡要人工處理有時忙不過來，且退卡確實必須要人工辦理服務，退卡費也只能退現金。

Costco會員退費事項。

Costco會員退費事項。

顧客可以在櫃檯處領取退卡材料，且櫃檯上標明，在會員卡有效期內，若顧客不滿意可取消會員卡，Costco會退還顧客當年度全額會員費。同時提醒，第一次退卡後，半年內不得重新申請新卡，如果第二次辦卡後再次退卡，則不再獲批新的申請。

除了退卡難的問題外，還有顧客投訴Costco品控與管理跟不上，有深圳消費者買到臭肉。

6月時，有深圳消費者陳先生反映，其在Costco龍華店進行購物時遭遇售後難。「回到家進行分裝的時候就發現部份豬肚和梅花肉氣味和其他不同，有明顯臭味。」然而陳先生與Costco就退貨退款方式未達成一致，陳先生希望店方能上門取貨，線上退款，但店方堅持要顧客到店處理。陳先生認為，「退貨流程連一般的商超（超市商店）都比不了。」

社交媒體上，相關客訴也不少。有網民稱「花279元買了車厘子，結果一盒里10個有4個都是爛果」。也有老會員在帖子里表示買到了「運輸途中化掉又凍上的海鮮」。而另一個被網民提及的，還有結賬問題。另外，Costco深圳門店沒有自助結賬的通道，持卡人必須親自在現場買單，導致結帳現場大排長龍。