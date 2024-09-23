趣Share大灣區·佛山｜尋訪美術館、書店　體驗灣區特有鬆馳感

香港01 與GDToday 推出節目《趣Share大灣區》，每集都會為大家走訪粵港澳大灣區各大城市，介紹好玩、好食地方，傳遞灣區最新資訊。



第三集，我們來到佛山市順德區，尋找屬於大灣區的和諧之美，從美術館的光影水藝，到斜陽下的書店驛站，體驗灣區特有的鬆馳感。



和美術館（HEM）位於佛山順德區，由普利茲克獲獎建築師安藤忠雄擔任建築設計，館內經常舉辦各種大師級的藝術展覽，部分展覽、展品會不定期更換。

美術館建築理念融入「天圓地方」的元素，主體由圓弧形與方形的幾何結構組成，通過運用清水混凝土作為建築材料，將光、水、風等自然元素融入館內。

和美術館的建築理念融入「天圓地方」的元素，主體由圓弧形與方形的幾何結構組成，通過運用清水混凝土作為建築材料，將光、水、風等自然元素融入館內。（林芷瑩攝）

和美術館經常舉辦各種大師級的藝術展覽，部分展覽、展品會不定期更換。（林芷瑩攝）

和美術館內擁有全球唯一一條清水混凝土雙螺旋樓梯，無論是從樓底仰望，抑或從樓頂俯瞰，樓梯都如同水面的波紋般層層展開。館頂由透光的弧形玻璃穹頂組成，自然光灑入中庭時，隨着時間變換和季節更替，樓梯折射的色彩明暗也隨之變化。

在清水混凝土雙螺旋樓梯之間，展出了丹麥裔冰島籍藝術家奧拉維爾·埃利亞松（Olafur Eliasson）創作的雕塑作品 Atmospheric column。該雕塑由兩組鋼管製成的同軸螺旋線構成，通過電動機垂直懸掛在頂部天窗。兩條螺旋線分別以順時針與逆時針旋轉，如兩層波浪相互交錯。

在清水混凝土雙螺旋樓梯之間，展出了丹麥裔冰島籍藝術家奧拉維爾·埃利亞松（Olafur Eliasson）創作的雕塑作品 Atmospheric column。（林芷瑩攝）

和美術館

地址：佛山順德北滘新城美和路6號

開放時間：周一至周日10:00~18:00

票價：正價門票150元/人；雙人票245元；三人票330元



單向空間書店位於和美術館對面，店內分為兩部分，包括可以聊天的社區客廳，以及安靜的閱讀區。閱讀區南邊有多面落地玻璃窗，坐在吧台可遠眺和美術館。

單向空間書店位於和美術館對面，店內分為兩部分，包括可以聊天的社區客廳，以及安靜的閱讀區。

沿著樓梯有一面展示牆，擺放了店內不同的書籍。

一步入書店，映入眼廉的是一面長書架展示牆，將右側的咖啡區、左側的社區客廳和牆後的書架區劃分。店內主要推薦人文歷史、電影設計等文學性書籍，書架區的書架中嵌入座位，配有專用的閱讀壁燈，讓讀者可以就地坐下閱讀。

除了各種書籍及文創禮品，店內更設有滯銷榜，會向讀者推薦一些滯銷書籍的「盲盒」。書店內還有咖啡館，並會定期舉辦文化沙龍活動、讀書分享會等。

單向空間 OWSPACE

地址：佛山順德北滘鎮ALSO社區（地鐵7號線美的站）

開放時間：周一至周日10:00~22:00

