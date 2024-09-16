趣Share大灣區·佛山｜品嘗傳統名菜陳村粉　推薦平靚正必食糖水店

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第二集，我們去飲飲食食，先去佛山本地一間老字號，一嘗順德傳統名菜陳村粉，之後再到一間平靚正、本地人至愛的必食糖水店。



陳村鎮除了是《三字經》作者區適子的故鄉，更有傳統名菜陳村粉。黃但記陳村粉食府是一間傳承近百年的順德老字號，最受歡迎的菜式有XO醬陳村粉、鳳爪排骨撈陳村粉和牛腩蒸陳村粉。與港人常吃的河粉的軟滑不同，陳村粉入口非常爽滑彈牙，嚼勁十足。除了陳村粉之外，沙姜鹽焗乳鴿、魚皮、燉湯、炸牛奶卷等也值得一試。

記者一嘗順德傳統名菜陳村粉。

除了陳村粉之外，沙姜鹽焗乳鴿、魚皮、燉湯、炸牛奶卷等也值得一試。

紅豆雙皮奶。（林芷瑩攝）

黃但記陳村粉食府

地址：佛山市順德區陳村舊墟南路名華樓1號

營業時間：周一至周日07:00~21:00



講到順德地道的糖水店，就不得不提黃師奶甜品店。該店人氣爆棚，晚上6時後已坐無虛席，等位至少要預留半小時。菜單上密密麻麻，粗略估計有超過200款的甜品及小食。大部分甜品店是使用牛奶做雙皮奶，黃師奶則用每天新鮮的水牛奶製成。另外，店內另一招牌楊枝甘露亦非常足料。

記者點了18款菜式，嚐盡店內招牌菜。

甜品店人氣爆棚，晚上6時後已坐無虛席，等位至少要預留半小時。

黃師奶甜品店

地址：佛山市順德區陳村鎮合成路段偉業豪庭5-9號

營業時間：周一至周日11:00~23:00（周二休息）

