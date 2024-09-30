深圳樓市新政：首付首套折半降至15%　本市居民最多可購3套房

9月29日晚，深圳發布樓市新政，大比例下調首付比例，第二套住房首付比率僅20%。不論本市戶籍或非本市戶籍人士，在鹽田、寶安、龍崗、龍華等區購房皆有所放寬，本市戶籍居民最多可購房3套；此外，個人住房轉讓增值稅免征年限由5年調整至2年。



值得注意的是，過去，深圳市手套住房個人住房貸款的最低首付比例為30%，二套住房個人住房貸款的比例為40%。今年5月，深圳下調首付款比例，首套、二套分別降至20%和30%。



9月29日，深圳市住房和建設局、國家稅務總局深圳市稅務局、中國人民銀行深圳市分行、國家金融監督管理總局深圳監管局聯合發布關於進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知。

通知表示，為加快構建房地產發展新模式，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，將進一步優化深圳市房地產政策。

深圳調控樓市首付比例，首套住房首付僅15%；二套住房首付20%。（視覺中國）

一、優化分區住房限購政策：

（一）本市戶籍居民家庭（含部份家庭成員為本市戶籍居民的家庭，下同）限購2套住房，本市戶籍成年單身人士（含離異，下同）限購1套住房。在執行上述住房限購政策的基礎上，在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內，可再購買1套住房。

（二）非本市戶籍居民家庭及成年單身人士限購1套住房。在福田區、羅湖區、南山區和寶安區新安街道、西鄉街道範圍內購買住房，需提供購房之日前1年在本市連續繳納個人所得稅或社會保險證明。在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，無需提供個人所得稅或社會保險證明。

有兩個及以上未成年子女的非本市戶籍居民家庭，在執行上述住房限購政策的基礎上，可再購買1套住房。

（三）深汕特別合作區按照其現行政策執行。

深圳發布樓市新政，取消商品住房和商務公寓轉讓限制；提高現房銷售比率。（視覺中國）

二、取消商品住房和商務公寓轉讓限制

商品住房和商務公寓取得不動產權登記證書後，可上市交易。

三、優化商品住房和商務公寓價格備案流程

商品住房和商務公寓項目由房地產開發企業自主合理確定銷售價格，並報市場監管部門備案，抄報區級住房建設部門。通過招拍掛方式取得居住用地的商品住房項目另有約定的，按照原約定執行。

四、調整個人住房轉讓增值稅征免年限

將個人住房轉讓增值稅征免年限由5年調整到2年。

深圳發布樓市新政，首套住房首付比例降至15%，二套住房首付比例20%。（視覺中國）

五、優化個人住房貸款政策

（一）首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為20%。

（二）購房居民家庭及成年單身人士名下已有住房無按揭抵押登記或只有一套按揭抵押登記（含抵押合同備案信息），新購買的住房，在辦理個人住房貸款業務時可適用第二套住房貸款政策。

（三）有兩個及以上未成年子女的居民家庭，購買第二套住房的，在辦理個人住房貸款業務時可適用首套住房貸款政策。

（四）深汕特別合作區首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一調整為15%，取消利率下限。

通知還提到，要加快構建房地產發展新模式，優化調整住宅用地規模、佈局和結構，提高現房銷售比例。