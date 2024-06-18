內地一線城市房價創10年最大跌幅　穩樓市措施效應猶待釋放

內地穩樓市措施已出台一個月，不過內地一線城市商品住宅銷售價格今年5月繼續環比下跌，更創近10年來最大的環比跌幅。



國家統計局17日公布的最新宏觀經濟數據顯示，內地一線城市今年5月新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點。據《路透社》分析，這已是連續第11個月出現環比下跌，也是自2014年10月以來的最大降幅。

數據也顯示，內地今年1月至5月全國房地產開發投資4.0632萬億元（人民幣，下同），同比下降10.1%，跌幅大於1月至4月的9.8%。

官方數據顯示，內地一線城市今年5月新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點。（視覺中國）

國家統計局新聞發言人劉愛華在17日的記者會上指出，5月中旬以來，有關部門和地區進一步調整優化房地產政策，內地房地產市場出現了一些積極變化。

她指出，中國1月至5月新建商品房銷售額、房屋新開工面積同比降幅有所收窄，但政策效應釋放還需要一定時間，目前房地產市場仍在調整過程中。

官方在5月17日打出重磅寬鬆政策組合拳，宣布迄今為止最強的穩樓市措施。除了北京，上海、深圳與廣州這三個一線城市都已出台相關政策，包括降低首套房最低首付比率，下調貸款利率等。

《路透社》指出，內地房地產市場低迷、地方政府債務高企和通貨緊縮壓力，仍然嚴重拖累經濟活動，最新經濟數據表明中國經濟增長不平衡，這強化了外界對更多財政和貨幣政策支持的呼聲。

不過，由於銀行面臨利差收窄及貨幣貶值，仍是北京放寬貨幣政策主要制約因素，央行17日如市場預期維持主要政策利率不變。

官方17日公布的數據也顯示，社會消費品零售表現基於假期關係而增速加快，但其他大部分經濟數據不及預期，突顯中國經濟復蘇之路崎嶇不平。例如，中國5月規上工業增加值同比增長5.6%，增速較4月的6.7%有所放緩，也低於《彭博社》調查的預估中值6.2%。

《彭博社》分析，儘管內地社會和經濟生活已基本恢復正常，但5月社會消費品零售的同比增速3.7%仍不及疫情前的8%左右水平的一半。由於家庭不願消費，中國經濟轉向出口導向型增長。工廠榮景有助抵消樓市低迷，並保持經濟增長走在正軌。然而，隨著主要合作伙伴設立新的貿易壁壘，這項策略面臨越來越大的不確定性。

本文獲《聯合早報》授權刊載。