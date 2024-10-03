深圳國慶無人機表演今晚恢復 8點五區再次上演「萬架齊飛」
撰文：鄭寧
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「十一」國慶節深圳一連7日在全城5區進行無人機表演，惟昨日（2日）因大風天氣龍崗區取消。據「文旅深圳」今日（3日）消息，由於氣象天氣逐漸轉好，今日將恢復全城5區10000架無人機表演，再次上演「五區萬架齊飛」。
表演區域恢覆為五個區域，分別是：福田區筆架山公園、羅湖區東湖公園、龍崗區大運中心、龍華區觀瀾湖生態運動公社、大鵬新區南澳月亮灣廣場。表演規模亦恢復至每個區域2000架，全城共計10000架。
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無人機表演主題分為國際、文化、科技、創新、活力，與10月1日晚表演內容畫面相同。將於晚間8時開始，各區同時起飛，均只飛1場，時長約10至15分鐘。不過，如遇氣象因素變化，仍可能提前、延後或取消，以觀眾實際情況為準。
交警部門亦提醒，由於無人機表演區域人流、車流量較大，建議市民遊客選乘公共交通前往，以及因國慶期間每日都有，建議錯峰前往。
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