港珠澳大橋西延線通車時間確定　黃茅海大橋即將合龍

被稱為港珠澳大橋的西延線的黃茅海跨海通道，預計今年年底建成通車。

周五（14日）下午，黃茅海跨海通道的關鍵控制性工程，黃茅海大橋開始進行橋樑最終合龍段的吊裝及施工建設。據了解，今次吊裝的是黃茅海主橋合龍口最後兩節分體鋼箱樑，重約180噸。



黃茅海大橋開始進行橋樑最終合龍段的吊裝及施工建設。（央視新聞）

黃茅海跨海通道項目全長約31公里，起於廣東省珠海市的高欄港區，止於廣東省江門市台山市鬥山鎮，項目全線由黃茅海大橋和高欄港大橋2座超大斜拉橋、象山和獅山2座隧道以及4處互通立交組成。

其中，高欄港大橋已於今年3月20日合龍，目前正在進行路面鋪裝及鋼箱樑橋面鋪裝施工。黃茅海大橋正式合龍後，意味個項目的橋樑部分全部合龍。

此外，目前項目全線路基、隧道、引橋工程施工也已基本完成，路面工程施工完成近60%，房建及機電、交通安全等工程也正在有序推進。

黃茅海跨海通道，預計今年年底建成通車。（珠海政府網）

黃茅海跨海通道採用雙向6車道高速公路標準建設，設計時速100公里/小時，預計今年年底建成通車。屆時，從珠海駕車到江門及粵西地區城市時間將縮短約30分鐘。

黃茅海跨海通道也被稱為港珠澳大橋的西延線，未來，它將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等，共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群。