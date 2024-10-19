開啟「瘋狂建機場」模式　深圳悄然登頂「第一城」

「最強地級市」即將迎來一座新機場。近日，蘇州市政府官網發布社會穩定風險評估公示透露，擬建蘇州通用機場。而早在今年4月，蘇州市低空經濟發展推進大會就提到，蘇州通用機場（跑道型）項目計劃年底開工建設先導工程。



這還只是開始。根據規劃，未來江蘇將布局70個通用機場，其中位於蘇州的有吳江、唯亭、相城、常熟、張家港、昆山、太倉等通用機場。



向天空要GDP，越來越多的城市正在開啟「瘋狂建機場」模式。



本文獲《城市進化論》授權刊載。



民航局通用機場信息管理系統（GAAS）顯示，隨著深圳坪山生物醫藥產業加速器園區直升機場10月14日完成備案，全國通用機場數量已經增加到463座（根據是否向公眾開放分為A、B兩類）。今年以來，新增21座機場完成備案/取證。

其中，黑龍江（90座）、廣東（60座）、江蘇（31座）三省通用機場數量領跑全國，山東、內蒙古、河北、湖南通用機場數量也在20家以上。

通用機場是低空經濟的關鍵基礎設施，各地競逐「天空之城」的背景下，通用機場的布局發生了哪些變化？誰又能成為機場「密度」第一城？

瘋狂建機場

目前，江蘇共有31個取證或備案通用機場。根據《江蘇省中長期通用機場布局規劃（2018－2035年）》，到2035年，江蘇通用機場要達到35個，遠期布局約70個。屆時，江蘇機場密度將達到每萬平方公里3-4個，實現15分鐘航程覆蓋全省域。

越來越多的城市正在開啟「瘋狂建機場」模式。（攝圖網）

同樣是經濟大省，河南也在加緊布局。不久前，河南首個新建A類通用機場——登封少林機場開始試運行，將主要面向飛行訓練、應急救援、醫療救護、森林防火、病蟲害防治、短途運輸和空中旅遊等領域提供服務。

與此同時，駐馬店也正在謀劃駐馬店支線機場項目，建成使用平輿通用機場，加快推進遂平通用機場規劃研究。數據顯示，截至目前河南擁有周口西華機場、安陽殷都機場等10座通用機場，除登封少林機場外，均為B類機場（不對公眾開放）。

這是河南全力搶抓低空經濟賽道的縮影。根據規劃，到2027年，河南要建成20個左右通用機場及兼具通用航空服務功能的運輸機場，低空經濟規模達到500億元。換句話說，河南要在4年之內將通用機場數量提升一倍，對低空經濟消費場景的培育壯大將產生重要的支撐作用。

海南也在近期提出，到2026年建成通用機場9個，按需改造儋州西慶、三亞天涯、海口甲子、東方大田通用機場，建成儋州和慶、白沙元門、臨高馬裊、瓊中、萬寧5個通用機場，開展文昌、保亭、五指山等通用機場建設前期工作……

一股瘋狂建機場的熱潮，正在席卷各地。

截至目前，黑龍江（90座）、廣東（60座）、江蘇（31座）、浙江省（25座）、山東（22座）、內蒙古（22座）、河北（22座）、湖南（20座）、四川（19座）、新疆（17座）排在全國前十位，是全國通用機場最為密集的區域。

黑龍江通用機場數量獨佔全國兩成。（城市進化論）

其中，黑龍江通用機場數量獨佔全國兩成，斷層式領先。作為國內較早開展通航服務的地區之一，目前黑龍江已經聚集18家通用航空企業、400余家獲頒無人機經營許可企業、232架航空器、90個通用機場，在低空農林作業方面積累起先發優勢。比如，今年黑龍江地區航空噴灑17327.98小時，來自25家通航公司的飛機共起降40891架次。

根據《黑龍江省通用航空產業「十四五」發展規劃》，黑龍江將打造「東南西北」四個通航服務集散區，形成以短途運輸、農林作業、航空旅遊和應急救援等為主的通航服務集散區。

不過，勢頭最為迅猛的當屬低空經濟領跑者廣東。2024年其新增深圳龍崗低碳城直升機場、深圳鹽田區人民醫院直升機場等6座通用機場，貢獻全國近三成的增量，也反映出其對低空經濟基礎設施的強勁需求。

「密度」第一城

要發展低空經濟，首先要解決通用機場等基礎設施問題。而這，幾乎又是一塊公認的短板。

要發展低空經濟，首先要解決通用機場等基礎設施問題。（攝圖網）

自2016年《關於促進通用航空業發展的指導意見》發布以來，全國通用機場數量已從61個增長到463個。但不可否認的是，面對「天上一張網」的期待仍然有著很大的差距。今年初，民航局明確表示，將協助各地政府加大通用機場規劃布局數量，因地制宜建設簡易型通用機場，降低機場建設投資和運行成本，加快明確機場建設審批程序。

尤其是在各地競逐「天空之城」的浪潮下，以通用機場/起降站為代表的新型基礎設施已經成為各地關注的焦點。

目前，廣東已明確從完善地面起降設施網、構建低空智聯網、建設低空管理服務體系、推動數字低空建設等4個方面適度超前布局低空基礎設施。江蘇也提出，要指導各地做好基礎設施布局規劃，統籌布設站點，適度超前布局各類起（備）降場（點）、充電場等配套設施。

「適度超前」，也反映出兩個經濟大省對於低空經濟新賽道的期待。當然，這些規劃最終都要落在具體城市頭上，畢竟低空經濟的主要形態中，城市場景是絕對的主場，「只有成熟的、高頻的場景才具備形成商業閉環的潛力」。

作為關鍵基礎設施，通用機場的數量和規模一定程度上衡量著各地低空經濟的發展基礎和市場需求。從全國來看，哪些城市的機場「密度」最高？

GAAS數據顯示，深圳（30座）、黑河（25座）、佳木斯（15座）、上海（11座）、北京（11座）、雞西（10座）、雙鴨山（10座）、大興安嶺地區（8座）、鶴崗（8座）、廣州（8座），是全國通用機場「密度」最高的十座城市/地區。

通用機場數量排名。（城市進化論）

深圳作為低空經濟高地，成為通用機場「密度」第一城並不難理解。今年8月，《深圳市低空起降設施高質量建設方案（2024-2025）》發布，深圳市交通運輸局局長韓立清介紹：「力爭到2025年，深圳全市120米以下適飛空域開放面積占比突破75%，低空商業航線總數突破1000條。」

如此雄心勃勃的目標，勢必需要完善的低空起降基礎設施網絡來支撐。

黑河、佳木斯則是通用機場第一大省黑龍江的核心腹地，黑河是黑龍江省三大林區之一，佳木斯坐落在三江平原腹地，擁有亞洲最大的濕地——三江濕地三江國家級自然保護區，當地通用機場網絡在農業、林業生產、消防救援等方面發揮著重要的支撐作用。

與此同時，杭州、舟山、沈陽、無錫、長沙、成都、濟南、青島、呼倫貝爾、蘇州等城市也在5座及以上，通用機場等基礎設施領域表現較為亮眼。

這些城市大多為珠三角、長三角、環渤海、成渝等地區核心城市，是2023年10月《綠色航空制造業發展綱要（2023—2035年）》中點名設立「低空經濟示範區」的先發地區，低空經濟發展基礎和生態均較為完善。

新格局之變

過去一年中，我國低空經濟規模超過5000億元，增速高達33.8%。今年全國兩會，低空經濟被作為「新增長引擎」寫入政府工作報告，2024年也被定義為中國低空經濟元年。這一年，通用機場格局的變化也更具指向性意義。

數據顯示，今年以來已有21座通用機場完成備案/取證，增長十分迅速。與此同時，安徽六安、江西吉安、廣西北海、浙江杭州、廣東廣州等地8座通用機場也處於「備案」狀態。也就是說，今年已有近30座機場完成取證/備案，或處於備案狀態。

從新增的21座機場來看，廣東有深圳5座、佛山1座；湖南有長沙2座，懷化、婁底各1座；浙江有台州和湖州各1座。三個省份可以說是影響通用機場格局變化的關鍵力量。此外，鄭州、西安、淮安、雅安、拉薩、北海、張家口、大興安嶺地區和錫林郭勒盟各1座。

從機場地址來看，主要布局於醫院、城市新區和景區等區域，一定程度上反映出低空經濟場景的旺盛需求。

從機場地址來看，主要布局於醫院、城市新區和景區等區域，一定程度上反映出低空經濟場景的旺盛需求。（攝圖網）

其中，深圳5座新增通用機場均是B高架/表面直升機場，其中2家為醫院直升機場。據統計，深圳有800多家社康機構和50多家公立醫院，「低空+運輸」市場需求旺盛，場景探索也已經走在全國前列。天空汽車COO郭黎明在接受媒體采訪時表示，目前天空汽車在深圳布局有20多條醫療運輸航線，已經完成數萬架次的飛行。

今年8月，深圳在低空經濟高質量發展大會上提出，要拓展五大低空應用場景，打造最佳低空示範地。在載貨運輸、載人運輸、應急救援、城市治理、文旅消費等方面不斷豐富拓展低空場景應用，比如力爭2025年低空載貨飛行達到150萬架次、低空載人飛行力爭達到3萬架次……

這也是深圳通用機場數量迅速增長，登頂通用機場「密度」第一城的關鍵因素。

從全國來看，「場景牽引」已經成為低空經濟發展的重要趨勢，各地政府也都在積極探索引導城市治理、應急救援、道路巡檢等領域場景開放，以此推動低空經濟產業要素的集聚和產業鏈的發展壯大。

在深圳市低空經濟產業協會秘書長成濤看來，深圳市低空經濟市場潛力大、應用場景豐富，匯聚了東部通航等載客端企業，順豐、美團等物流端企業，大疆等消費端的企業。這些豐富的應用場景，將牽引產業集群化發展。

眼下，廣東已經率先喊出2026年「低空經濟規模超過3000億元」的目標，廣州-深圳-珠海「三核聯動」是最重要的支撐。而「世界無人機之都」深圳加速打造「最佳低空示範地」，以場景帶動集群成勢，也是對「天空之城」的強勢衝擊。