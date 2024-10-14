外星基地?　耗資¥10億歷時16年興建　深圳「魔獸大廈」首對外開放

位於深圳龍華區的瑪絲菲爾大廈，由於建築造型獨特，極具設計感，更有種「外星生物居所」的既視感，因此被網民形容為「魔獸大廈」。

最近，這座大樓舉辦藝術展並首次對外開放，但展期僅得兩星期，且入場費要價380元（人民幣，下同）起，讓不少人望而卻步。



瑪絲菲爾大廈充滿神秘的氣息，造型不像普通寫字樓或金融大廈，反而有遊戲或科幻電影場景的感覺。若俯瞰整個建築群，能夠看出雄鷹展翼的影子，更有種外星生物入侵基地的感覺。大樓此前不對外開放，因此又被網民稱為「深圳最神秘地標」。

瑪絲菲爾大廈。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

瑪絲菲爾大廈。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

瑪絲菲爾大廈。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

瑪絲菲爾大廈由新西蘭國寶級建築設計師 Van Brandenburg擔綱首席設計，以西班牙建築大師Gaudi的風格為靈感，2008年動工，至今建設歷時16年，耗資約10億人民幣，佔地4.9萬平方米，採用大量的弧線、拱形、雙曲面等結構元素。

這幢建築不僅是瑪絲菲爾時尚集團（Marisfrolg）的總部，也是集辦公、時尚體驗、建築博物館、藝術展覽、文化工坊、高端酒店等多功能為一體的綜合創意園區。

若俯瞰整個建築群，能夠看出雄鷹展翼的影子，更有種外星生物入侵基地的感覺。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

這座大樓不僅在設計上別具一格，使用的建築材料也體現了環保和可持續性。據介紹，建築師採用了可回收材料覆蓋混凝土和鋼結構，包括廢棄的陶瓷、大理石邊角料和當地工廠的玻璃渣、從當地拆遷建築中收集的可回收磚以及未經加工的石材。

瑪絲菲爾大廈。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

瑪絲菲爾大廈。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

瑪絲菲爾大廈。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

瑪絲菲爾大廈。（小紅書＠瑪絲菲爾大廈）

10月1日至14日，瑪絲菲爾大廈與《Wallpaper卷宗》及上海玻璃博物館舉辦《萬相琉璃》藝術展，這座神秘的建築物首次對外開放，引起不少關注。有人認為票價380元太貴，直言「看不起」，也有人想體驗感受建築的魅力，希望親身在園區感受視覺衝擊力和對建築美學的震撼。雖然展期僅得兩星期，但大廈外圍有不少打卡位，不容錯過。

瑪絲菲爾大廈

📍地址︰深圳龍華區浪靜路與一號路口旁

🚇交通︰地鐵6號線「陽台山東站」下車，轉乘M301路巴士於「大浪時尚小鎮北站」下車，步行約200米到達

