登革熱·北上注意｜廣東個案持續攀升　穗深2城1個月新增近1600宗

正處於登革熱流行季的廣東省，個案持續攀升。其中，本地個案最多的為廣州、深圳、江門三市，近一個月來累計個案分別達1121宗、473宗、385宗。三地合計占到全廣東省的三成以上，僅廣深兩地就合計近1600宗。



深圳1周新增216宗 連續11周發布登革熱中風險預警

《第一財經》報道，10月18日下午，深圳衛健委公布了10月7日至10月13日的登革熱監測周報：全市新增報告個案216宗，其中本地個案209宗，輸入個案7宗，無重症和死亡。

這是今年以來深圳登革熱本地個案首次突破一周200宗。自9月16日以來，深圳的總個案和本地個案數均逐周提高，最近一個監測周的本地個案數環比增幅達86.6%。

7月30日，深圳疾控中心發布今年首個登革熱中風險周預警，至今已連續發布11周。深圳衛健委提醒，全市23個社區有登革熱傳播風險，須注意防範。

社區噴霧消殺。（視覺中國）

廣州近1個月累積新增1121宗 連續4周破千

廣州10月7日至10月13日當周新增本地個案436宗，近一個月累計新增達1121宗，成為內地首個連續4周累計本地個案突破千宗的城市。並且，上周廣州新增重症個案3宗，這也是近期以來廣州首次報告有登革熱重症個案。

全廣東省最近一周（10月7日至10月13日）的新增報告個案突破2000宗，達2005宗；新增重癥個案4宗，無新增死亡個案。

廣州「絕育蚊子」工廠，每周生產50萬絕育雄蚊。（視覺中國）

登革熱是一種由登革病毒引起的急性傳染病，主要通過伊蚊（即花斑蚊）叮咬傳播。感染後會出現發熱、皮疹、肌肉及骨頭痛等癥狀，嚴重者會出現出血甚至死亡。時至今日，全世界尚無針對登革熱的特效藥，絕大多數病人會自行康覆，小部份病情加重，可能發生登革出血熱/登革休克綜合征。

目前有兩種登革四價減毒活疫苗在海外上市，但效果仍然存在局限性。中國尚未批準任何登革疫苗，也沒有任何品種進入臨床研究階段，多數品種研發處於臨床前研究階段。2019年，登革熱被世界衛生組織列為「全球十大健康威脅」之一。中國也是受登革熱威脅的國家，近年來暴發的疫情主要以境外輸入引發本地傳播為主，廣東、雲南、浙江等南部地區為主要流行區。

登革熱病毒經由蚊子傳播給人類。（資料圖片）

今年以來，全球登革熱疫情形勢異常嚴峻，流行強度顯著超過歷年同期水平。截至8月底，已有80多個國家和地區報告了超過1000萬宗個案和6000多宗相關死亡個案，發病數為2023年同期的3倍。今年8月，廣東省報告登革熱1220宗，相比7月翻了近6倍。其中個案數排名靠前的城市有廣州、深圳、江門、中山、東莞、清遠等。

廣東疾控中心表示，預防登革熱須從控制伊蚊着手，無積水就無蚊蟲，無蚊蟲就無登革熱傳播。深圳市衛健委也提醒市民，注意防蚊叮咬，防蚊孳生，如出現發熱等癥狀，應立即就醫；旅行結束後14天內須留意，若出現發熱，應立即到正規醫院就醫，並告知旅遊史。