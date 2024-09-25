登革熱．北上注意｜佛山廣州中山深圳錄大量個案　港衞生署籲預防

廣東省疾病預防控制中心近日指，9月9日至9月15日這7天內，全省新增報告775宗登革熱病例，其中本地病例768例。



香港衞生署24日（周二）稱，廣東省在本月截至15日已錄得超過1400宗本地登革熱個案，當中以佛山、廣州及中山錄得較多個案。因應國慶假期將至，衞生署特別提醒市民外遊時應採取適當防蚊措施，預防近日於鄰近地區活躍程度上升的登革熱。



白紋伊蚊除了令人痕癢之外，更有機會傳播登革熱。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

廣東省疾病預防控制中心指，9月9日至9月15日全省新增報告775宗登革熱病例。其中本地病例768宗，分佈在佛山296宗、廣州148宗、中山87宗、江門44宗、深圳37宗等。

對於廣東近期登革熱疫情，有感染科專家對內媒《第一財經》表示，一般而言，廣東的登革熱疫情都是先通過外部輸入，再出現本地流行。過去幾年，新冠疫情防控期間，因很少有登革熱輸入病例，所以未能在本地流行開來，今年疫情反彈屬意料之中。