登革熱｜廣州一周內錄437宗個案　首次報告重症病例

廣州疾控今日（15日）通報廣州市登革熱疫情監測最新信息。數據顯示，10月7日至10月13日，廣州全市報告新增437宗登革熱病例，較上一周（252宗）增加了185宗，環比增加73.41%。新增重症病例3宗，無死亡病例報告，是近期以來廣州首次報告有登革熱重症病例。



數據顯示，廣州新增的437宗登革熱病例中，本地病例佔360宗，最多為白雲區有100宗病例，其餘為番禺區67宗，荔灣區46宗，花都區35宗，海珠區34宗，天河區32宗，越秀區26宗，增城區9宗，南沙區6宗，黃埔區3宗，從化區2宗。另77宗為輸入病例。

白紋伊蚊除了令人痕癢之外，更有機會傳播登革熱。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

近期以來，廣東省地區的登革熱處於高發態勢。廣州疾控近期亦表示，當前已進入登革熱流行季節，5月以來廣州市已陸續報告多宗本地和輸入登革熱病例。

《第一財經》報道，有感染科專家稱，廣東近期登革熱高發情況，與人群登革熱抗體水平降低有一定關係，以前每3年到5年會有一次流行高峰。一般而言，廣東的登革熱疫情是先通過外部輸入，再出現本地流行，但過去幾年因為新冠疫情防控期間，很少有登革熱輸入病例，「原以為去年會有一次流行高峰，但最終沒有出現，今年有反彈，屬於意料之中」。