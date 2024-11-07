遭萬科拖累？深圳地鐵前三季蝕超80億　創2015年同期最大虧損記錄

此前報道稱，曾經最賺錢的深圳地鐵在今年上半年財報顯示虧損38億元（人民幣，下同），引發關注。據內媒再披露，深圳地鐵集團今年前三季度總體淨利潤虧損約80.74億元，上年同期虧損5.77億元，創2015年以來前三季度最大虧損記錄。



過去多年，深鐵集團靠著「站城一體化」業務和對房地產的投資，一躍成為全國最賺錢的地鐵公司。數據顯示，2019年、2020年，深鐵集團的凈利潤曾高達118.12億元和112.72億元。但此後凈利潤轉入下降區間，2021至2023年，集團歸母凈利潤分別為29.97億元、10.43億元和5.51億元。

深圳地鐵中秋假期運營安排。（深圳地鐵）

《南方都市報》報道稱，今年上半年，深鐵集團實現營業收入為92.99億元，同比增長50.95%；但凈利潤虧損37.93億元，正式步入虧損區間，為近十年來首次。而2024年三季報顯示，今年前三季度，深鐵集團實現營業收入約122.96億元，上年同期為89.62億元。虧損則進一步擴大，凈利潤虧損59.67億元，上年同期虧損10.11億元。

由於多年來，深圳地鐵對萬科投資，是集團利潤的主要來源之一。公開數據顯示，2022年，深鐵集團獲得來自萬科的分紅約31.65億元；2019年，深鐵集團投資收益更是高達117.2億元，其中大部份便來自萬科。

萬科陷入股權爭奪戰已超過半年。（資料圖片）

然而2023年度，房地產市場低迷，萬科業績下行，並面臨債務壓力。報道認為，萬科的收益下行直接影響到深鐵集團的業績。譬如今年前三季度，深鐵集團投資收益虧損約為48.53億元，主要為對聯營企業和合營企業的投資虧損。上年同期，集團投資收益約為37.21億元。

作為大股東，深鐵集團要開始為萬科「輸血」。中誠信國際此前表示，萬科股份貢獻的投資收益是深鐵集團歷年利潤總額的重要補充，但其經營業績下滑明顯，2024年上半年已呈虧損狀態，後續變化情況需持續關注。