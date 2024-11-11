入夏已232日　廣州或創1961年來「最長夏季」記錄

立冬節氣過後，冷空氣勢力微弱，廣東的氣溫仍不斷上升。昨日（10日）15時，廣東湛江吳川以30.5℃的氣溫排名全國第四；在當日15時，廣東多地氣溫幾乎在25℃以上，而廣州或創造1961年以來「最長夏季」。



平均氣溫在22℃以上的連續時期，在氣候上被劃分為夏季。而據廣州天氣消息，2024年廣州入夏日為3月23日，截至11月10日，廣州2024年在氣候上屬於夏季的日數已累計232天。

按現有預報結論，2024年廣州很有可能刷新1994年創造的夏季日數234天的紀錄，成為1961年以來「最長夏季」。

秋颱風組團來襲 11月罕見上演「四風共舞」

此外，今年第23號颱風「桃芝」、第24號颱風「萬宜」接連生成，再加上「銀杏」，目前是「三風共舞」。但在西北太平洋上還有一個熱帶低壓活躍中，未來可能發展為今年第25號颱風「天兔」，或將在11月形成罕見的「四風共舞」局面。

11月罕見上演「四風共舞」。（中國天氣）

颱風「銀杏」將在海南島以東海面向西南方向移動，強度迅速減弱，並趨向越南南部沿海。在它和冷空氣的共同影響下，海南島東部沿海、廣東沿海、南海西北部和中西部等海域將會有大風。

颱風「桃芝」路徑與「銀杏」有相似之處，11日白天它將登陸菲律賓呂宋島，12日上午移入南海，之後趨向海南島以東海面，可能給海南島等地帶來風雨影響。颱風「萬宜」則會在2天後逐漸減弱，未來對中國海域無影響。至於未來的颱風「天兔」，也是以西行路徑為主。