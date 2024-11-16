深圳地鐵25號線一期開工　連接寶安、龍崗加強軌道盲區覆蓋

起始於寶安區石龍站終至龍崗區吉華醫院站的，深圳地鐵25號線一期工程，近期開工建設，料開通營運後支撐重點片區發展，加強原關外區域軌道盲區覆蓋。



深圳地鐵25號線一期貝爾路站，首個地連牆鋼筋籠順利吊裝入槽，標誌着項目正式進入主體圍護結構施工階段。（深圳發布）

深圳地鐵25號線一期線路長16.5km，採用全地下敷設方式。包含14座車站，當中有3座為換乘站，及石環路車輛段1座。

截至目前，深圳地鐵25號線一期8座車站綠化遷移基本完成（不影響現階段施工），全線綠遷完成率99%（不含車輛段）；一階段管線改遷整體完成70%；一階段一期交通疏解已完成封路5站（27號線吉華醫院站一期、龍華公園站、華富站、華昌站、石龍站），交通疏解6站（貝爾路站、25號線吉華醫院站一期、上油松站、黃君山站、龍華站、石凹站），整體完成92%；車站圍護結構開工13站（含27號線吉華醫院站），圍護結構整體完成48%。

深圳地鐵25號線一期線路圖。（深圳發布）

深圳地鐵25號線一期途經寶安區石岩街道、龍華區大浪街道、龍華街道、龍崗區阪田街道，將加強與城市空間結構對接，及都市核心區服務，支撐重點片區發展，加強原關外區域軌道盲區覆蓋。

深圳地鐵25號線一期還將承擔石岩、大浪、龍華中心和阪雪崗片區的對外交通聯繫，協調縱向4/10/22/27號線軌道線網關係，實現網絡效益的最大化。