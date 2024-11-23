深圳新商場Kaledo　邊騎單車邊行街！簡約文青風　還有二手奢侈品

深圳商場愈開愈多，不少以華麗裝潢和高檔品牌吸引潮流一族。相比之下，剛開幕的南山區新商場Kaledo嘉樂道就走不同路線。Kaledo定位為「都市自然主義文化商業體」，商場建築走簡約風，有不少特色首店，包括大型二手奢侈品店，還有全深圳首條商場單車徑，新點子極多，吸引年青人去「尋寶」。



Kaledo名字源自萬花筒 水管圓柱建築滿滿工業風

剛開幕的Kaledo嘉樂道，位於深圳南山中心區保利劇院旁，地鐵後海站直達，交通非常方便。Kaledo源自英文「Kaleidoscope」，意思就是萬花筒，包羅文化消費、生活方式等豐富可能性。

Kaledo將自己定位為「新一代都市自然主義文化商業體」，以現代都市街區生活體驗為題，串聯多元產業品牌與消費者，打造志趣共同體聚落，是繁華都市中的自然棲息目的地。

Kaledo源自英文「Kaleidoscope」，意思就是萬花筒，包羅文化、消費、生活等豐富可能性。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo嘉樂道坐落在南山中心區保利劇院旁，定位為「都市自然主義文化商業體」，水泥圓柱型格十足。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo嘉樂道開放式入口，呈現「劇場式街區」狀態，這裏是各項活動及市集的集聚地。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo嘉樂道內大量採用自然光，打造大自然和諧之感。（Kaledo微信/當代中國授權）

商場樓高5層，總面積達6萬平方米，商場建築運用了大量工業元素，從外觀看，商場像一個輕盈懸浮的玻璃盒子，入口是開放式，能用作舉辦各種促銷活動。柱子是工廠常見的圖型水泥造型，天花水管外露，沒有華麗的裝璜，塑造自然開放的空間。

Kaledo設騎行公園

香港的商場沒可能騎單車，但來到Kaledo便能做到。

B1層下沉廣場設置達5,000平方米的騎行公園，設有騎行棧道串聯空間與商店，場內特別設置流動騎乘棧道、推車坡道、停車區等專屬騎乘友善設施，可以停泊單車吃喝玩樂。

Kaledo嘉樂道B1下沉廣場設有騎行公園，連接商場空間，騎車與逛商場完美融合。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo騎行公園的單車徑, 四周有大量植物，就像一般公園一樣。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo騎行公園的單車徑, 四周有大量植物，就像一般公園一樣。（Kaledo微信/當代中國授權）

騎單車可以進入Kaledo嘉樂道內逛街。（Kaledo微信/當代中國授權）

這裏還有「樂福裏街區」，在街區嵌入主題公園，顧客可以邊逛店邊體驗滑板、高爾夫、街舞、街頭美食等。這裏還有「超級車庫GARAGE」，引入車展、汽車保養中心及復古文化商店等，營造與保利文化廣場相映成趣的戲劇化沉浸感街景。

人氣「首店」 ZZER只二、UQIO雾丘

一、二樓主要是商店購物區，有不少特色「首店」，包括國內最大的二手奢侈品店「ZZER只二」、設計師品牌選物店「UQIO雾丘」，吃的則有「大漁燒肉」深圳首店。

UQIO霧丘是一家集奢品服飾、天然香氛、日咖夜酒小館、藝術展覽為一體的生活方式集合空間，商品有愛馬仕，香奈兒，LV等，店內環境一流。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo內的ZZER只二是國內最大的二手奢侈品店，是華南首店，店內名牌林林總總，刷碼支付。（Kaledo微信/當代中國授權）

內地有名的多二手店「抓魚巡遊商場」首次來到深圳，有二手衣飾及書籍，低至二至四折。（楊嚕嚕Lucky@小紅書/當代中國授權）

多抓魚巡遊商場位於Kaledo嘉樂道B1商場，二手書量十分豐富，而且整齊乾淨。（願望成曾先生@小紅書/當代中國授權）

多抓魚巡遊商場布置簡約型格，顧客也可以利用商店程式購物。（願望成曾先生@小紅書/當代中國授權）

南山新商場Kaledo山池咖啡。（網上圖片）

Kaledo嘉樂道的潮流品牌「UNZONE安運潮流中心」。（Kaledo微信/當代中國授權）

此外，有深圳人氣咖啡店「山池」、潮牌AIMEEWQ及小眾香氛店SCENTEVER等，每一間店都有讓你流連的理由。

超多市集 打造潮流品味聚腳點

這裏還不時舉辦不同的市集，展示國際及時代文化潮流趨勢。

國內有名的「多抓魚巡遊商店」，華南首站便設在Kaledo，由現在至明年1月5日巡遊開業，售賣分類二手書和二手衣服，還有多抓魚出品的文創玩具和T-恤，是淘二手好物必到之地。

深圳另一有名的大漁燒肉火鍋店也已進駐Kaledo嘉樂道。（Kaledo微信/當代中國授權）

深圳另一有名的火鍋店成都火鍋翠焱火鍋也已進駐Kaledo嘉樂道，花園式布置十分吸睛。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo嘉樂道內有深圳首家的順德魚生標準店「得意冬瓜」。（Kaledo微信/當代中國授權）

微醺是Kaledo嘉樂道其中一個主題，像Benneng本能這樣的酒吧是商場特色之一。（Kaledo微信/當代中國授權）

Kaledo嘉樂道內的餐飲十分多樣，都合年青人口味。（美食部落格@小紅書/當代中國授權）

咖啡輕食類在Kaledo嘉樂道內都會愈來愈多。（美食部落格@小紅書/當代中國授權）

較早前，商場已與全球創意內容平台TOPYS合作，推出「環球街角指南」欄目，緊貼時代推出不同的活動。今年8月，平台率先推出環球街角咖啡節「特皮市·街角咖啡節」，匯集了亞洲頂尖的咖啡大師與精品咖啡品牌。

在正式開幕前， Kaledo亦舉辦第五屆「不止微醺節」，邀請了來自7座城市42家知名酒吧，來一場微醺盛宴，當中包括連續六年躋身亞洲50家最佳酒吧的廟前冰室，以及連續4年入選亞洲50佳酒吧榜單的香港酒吧Tell Camellia。

喜歡簡約文青風的話，一定要來Kaledo嘉樂道體驗一下了。

南山區Kaledo嘉樂道B1層

南山粵海街道文化六路保利文化廣場C區Kaledo嘉樂道

地鐵2/8號線後海站E2出口

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