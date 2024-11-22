深圳12號線二期料年底通車　車站設計有亮點　搭地鐵去吃生蠔

近日，深圳地鐵12號線二期已進入試跑階段，預計將於年底通車營運，成為城市西部一條貫穿南北、串聯傳統與現代的交通動脈。



深圳地鐵12號線二期線路圖。（深圳市軌道交通）

深圳地鐵12號線二期已進入試跑階段。（網上圖片）

沙井古墟站旁的深圳現存最早的地面建築——龍津石塔。（深圳地鐵）

步涌站周邊的江氏大宗祠及其保存完好的「蠔牆」。（深圳地鐵）

深圳地鐵12號線二期是一期的北延長線，全長約8.05公里，設有6站6區間及1座停車場（東寶河），分别蠔鄉站、沙蠔站、沙井古墟站、步涌站、朗下站和松崗站。

該線路連接沙井、松崗等傳統文化富集區與前海片區、光明區等現代經濟與創新高地，在增強區域交通便利性的同時，爲文化傳承與創新搭建了展示平台，是大空港新城和海洋新城未來規劃的重要一環。

步涌站周邊的江氏大宗祠及其保存完好的「蠔牆」、沙井古墟站旁的深圳現存最早的地面建築——龍津石塔，以及松崗七星獅舞等文化瑰寶，均通過地鐵的串聯煥發出新的生命力。

步涌站。（深圳地鐵）

沙蠔站。（深圳地鐵）

朗下站。（深圳地鐵）

沙井古墟站。（深圳地鐵）

沙井古墟站。（深圳地鐵）

蠔鄉站。（深圳地鐵）

深圳地鐵12號線二期設計深度融合沿線文化特色，將歷史與文化精髓融入車站設計。沙井古墟站以「古墟裏的展覽館」爲主題，設計採用混凝土與木紋材料結合的手法，既保留了古樸氣息，又融入現代藝術美學。

步涌站的風亭則圍繞「潮起步涌」主題，以蜿蜒流動的線條表達海浪起伏之美，風亭還結合街景打造成了街頭公園，風亭如雕塑般融入綠植和燈光，成爲站點的一大亮點。