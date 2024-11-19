深圳地鐵7號線二期開通在即　串聯深港合作區與西麗湖

深圳地鐵7號線二期（東延）工程，近日順利通過竣工驗收，預計將於年內開通營運，屆時將串聯起深港合作區與西麗湖國際科教城。



深圳地鐵7號線二期（東延）工程，近日順利通過竣工驗收。（深圳新聞網）

驗收過程中，相關施工單位匯報了工程相關情況，專家組對車站、區間隧道、軌道、控制中心等關鍵部位進行全面檢查，並對車輛運行、信號系統、通信系統、供電系統、消防系統等關鍵功能進行了嚴格測試。

驗收委員會一致認為深圳地鐵7號線二期（東延）工程滿足設計及國家相關驗收規範要求，技術檔案及資料齊全、完整、真實，工程質量驗收合格，同意項目工程通過竣工驗收。

深圳地鐵7號二期（東延）線路由7號線一期工程終點西麗湖站引出，沿麗水路、學苑大道敷設，終至深大麗湖站。線路全長約2.28 km，設站2座，全線採用地下敷設方式。站點包括北大、深大麗湖。其中，深大麗湖站與27號線（規劃）換乘。

深圳地鐵7號線二期線路示意圖。（深圳新聞網）

截至目前，全線裝飾裝修工程已完成100%；常規設備安裝工程已完成100%；系統工程已完成100%。

預計建成後，深圳地鐵7號線二期（東延）將串聯起深港合作區與西麗湖國際科教城，不僅能有效增強南山區內部聯繫，還將支持綜合性國家科學中心的建設，補充區域內的軌道網絡覆蓋。