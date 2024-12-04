深圳地鐵8號線將延至大鵬　蓮塘口岸直達中國最美海灘

連接蓮塘口岸和大、小梅沙的，「山海專列」深圳地鐵8號線二期，已經開通近1年。目前，深圳地鐵8號線正繼續向東延建設，搭地鐵到大鵬看「中國最美十大海灘」亦指日可待。



深圳地鐵8號線三期工程，起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約3.7公里。（深圳市軌道交通）

深圳地鐵8號線三期小梅沙站-溪涌站盾構區間雙線順利貫通。（深圳交通）

近日，隨着盾構機刀盤緩緩破土而出，深圳地鐵8號線三期小梅沙站-溪涌站盾構區間右線順利貫通。至此，該盾構區間實現雙線貫通，項目區間盾構隧道施工取得階段性進展。

小梅沙站至溪涌站盾構區間左線全長2.9km、右線全長3.196km。項目建設時，盾構機需穿越上軟下硬及高強度中風化、微風化花崗岩等多種複雜地質地層，和下穿河流、公路、人工湖等重要建築物。

深圳地鐵8號線三期工程起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約3.7 km。主要建設內容包括地下軌道、 1座地下車站、溪涌車輛段等。正線均為地下線路，共設站1個。

深圳地鐵8號線三期小梅沙站-溪涌站盾構區間雙線順利貫通。（深圳交通）

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建成通車後，深圳地鐵8號線三期與8號線一期、二期、2號線及2號線三期工程線路貫通營運，將形成貫通南山、福田、羅湖、鹽田和大鵬的軌道交通骨幹線路。

屆時，該線路將成為貫穿深圳東西的軌道交通幹線走廊，有效服務於鹽田、大鵬的主要通勤客流，同時兼顧東部沿海地區的旅遊客流。