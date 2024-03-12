深圳｢山海專列｣將東延至中國最美海灘　蓮塘口岸搭地鐵8號線直達

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期，去年12月27日正式開通運營，從蓮塘口岸出發，可於40分鐘之內直達「東方夏威夷」大、小梅沙。日前，深圳地鐵8號線再向東延建設，三期工程出入線區間暗挖段聯絡線隧道順利貫通，搭乘地鐵到大鵬新區看「海天勝景」指日可待。據了解，深圳大鵬半島海灘是中國最美十大海灘之一。



深圳地鐵8號線三期工程，起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約3.7公里。（深圳市軌道交通）

據《深圳晚報》報道，深圳地鐵8號線三期出入線區間暗挖段聯絡線隧道的順利貫通，標誌了出入線區間暗挖隧道施工迎來「大幹快上」新局面，為全線建成通車奠定基礎。

出入線區間暗挖段聯絡線隧道長348米，跨度6.9米，高度7.5米，呈馬蹄形，開挖面積42平方米，採用爆破法施工。隧道洞身穿越地層複雜，由最開始進洞的Ⅴ級圍岩逐步轉換為Ⅱ級圍岩，這期間多次穿越破碎帶，光面爆破要求高、技術難度大，安全風險管控難度高。

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深圳地鐵8號線三期工程，起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約3.7公里。主要建設內容包括地下軌道、1座地下車站、溪涌車輛段等。正線均為地下線路，共設站1個。

預計建成後，地鐵8號線三期與一期、2號線二期及三期工程線路貫通運營，將形成貫通南山、福田、羅湖、鹽田和大鵬的軌道交通骨幹線路。屆時，該線路將成為貫穿深圳東西的軌道交通幹線走廊，有效服務於鹽田、大鵬的主要通勤客流，同時兼顧東部沿海地區的旅遊客流。