深圳地鐵11號線二期年底開通　實現東西1小時通達　與多線路轉乘

深圳地鐵11號線二期將於年底開通，將串聯寶安區、南山區、福田區、羅湖區、龍崗區、坪山區，實現深圳東西部一小時通達的目標。



深圳地鐵11號線二期新增8列國產新車。（深圳發布）

深圳地鐵11號線二期工程全線熱滑試驗成功。（深圳發布）

深圳地鐵11號線二期共設3座車站，今年將開通崗廈北至華強南區間的福星站和華強南站，紅嶺南站預計2025年開通。

其中華強南站實現與7號線的換乘；崗廈北站為五線換乘樞紐，聯通1號線、2號線、10號線和14號線，深圳市民可實現60分鐘從西到東的目標。

此外，福星站的開通還將解決民眾就醫出行繞遠路的煩惱。當前，離中山大學附屬第八醫院最近的地鐵站是1號線華強路站，步行約560米，其他周邊地鐵站步行距離均在1公里以上。

深圳地鐵11號線二期線路圖。（深圳發布）

期的開通還顯著提升了深圳地鐵的整體運營效率。在工作日早高峰期間，崗廈北站至福田站區段的平均行車間隔縮短至3分56秒，運能提升40%；晚高峰期間，行車間隔縮短至3分51秒，運能提升高達125%。這些優化措施能有效緩解高峰期的出行壓力，為市民提供更加高效的通勤選擇。

值得一提的是，深圳地鐵11號線二期新增的8列國產新車，是「深圳車，深圳造」的理念，採用先進的新材料和工藝，符合綠色環保與高效建設的需求。創新設計進一步提升了地鐵服務水平，提供了更加舒適的出行體驗。