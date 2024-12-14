港珠澳大橋西延線正式通車　國內首創七大創新技術全面睇

黃茅海跨海通道12月11日正式通車，是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一「超級工程」，為跨江跨海交通網絡再添「關鍵一橫」。

作為港珠澳大橋西延線，黃茅海跨海通道令珠海至江門世紀牽手，大大縮短兩地交通至半小時可達，而由香港到江門也縮短至1.5小時，北上旅遊更方便。該通道還創造了七大創新技術，有「最美綠色跨海通道」的美譽，亮點極多。



建造灣區五大跨海跨江通道群

黃茅海跨海通道通車，進一步織密大灣區立體交通網絡。黃茅海跨海通道起於珠海市平沙鎮，終止於江門市台山市斗山鎮，與鶴港高速、新台高速及西部沿海高速相連，全長約31公里。通車後，與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群，為大灣區建成世界級交通樞紐邁進一大步。

（當代中國製圖）

黃茅海大橋世界最大三塔斜拉橋

黃茅海跨海通道由高欄港大橋和黃茅海大橋組成。其中，高欄港大橋為主跨達700米的雙塔單跨大橋，而黃茅海大橋則是三塔雙跨斜拉橋，每跨達720米，是目前世界跨徑最大的三塔斜拉公路橋。

黃茅海大橋是世界最大跨徑三塔公路斜拉橋。（視覺中國/當代中國授權）

七大創新技術 海上「小蠻腰」有玄機

在建造期間，黃茅海跨海通道創新了七大技術。

黃茅海跨海通道「量身打造」了5座纖腰漸變型結構主塔，最大塔高263米、最大直徑20米、最小直徑9米，5座塔身在海面上形成了一道獨特的亮麗風景。

黃茅海跨海通道「首創雙曲面獨柱式鋼筋混凝土索塔新結構」，提高了抗風、通航、防洪、力學和結構等性能。（視覺中國/當代中國授權）

黃茅海大橋首創「海中超大跨多塔斜張橋高性能結構體系及減震耗能裝置」，透過5對中央輔助索，將主梁最大豎向位移降低了39%，顯著提升了橋樑整體剛度。（央視新聞/當代中國授權）

黃茅海跨海通道首次提出「分離式鋼箱樑顫振渦振氣動控制措施」，沒有觀測到渦振現象，結果優於世界最嚴渦振評估指標要求。（視覺中國/當代中國授權）

黃茅海跨海通道首次建構「雙曲面異形索塔設計-施工一體化技術體系」，提高了索塔建設速度。（視覺中國/當代中國授權）

黃茅海跨海通道有雙向六車道，技術上改良了「超寬分離鋼箱樑施工線形控制方法」，實現了小於5毫米誤差的高精度合龍。（視覺中國/當代中國授權）

黃茅海跨海通道首次研發了「全離岸海洋環境下TY型墩施工技術」，中引橋下部結構採用整幅式TY型墩，造型美觀，結構受力較為合理，但施工難度較高。同時工程透過優化墩身環氧鋼筋、大懸臂TY型蓋梁鋼筋部品製程等，提高了施工效率。（視覺中國/當代中國授權）

黃茅海跨海通道建立了「基於單北斗的跨海精密控制測量技術」，首次建立了以北斗系統為主的跨海橋樑工程北斗連續運行參考站，滿足施工全天候實時動態定位需求，實現了毫米級的長距離海中塔柱自動化變形監測，推動了國產單北斗設備及軟體在跨海橋樑工程中的應用。（視覺中國/當代中國授權）

在塔身及主橋建設上，就有三大技術突破，分別是首創「雙曲面獨柱式鋼筋混凝土索塔新結構」、首創「海中超大跨多塔斜拉橋高性能結構體系及減震耗能裝置」、以及首次提出「分體式鋼箱樑顫振渦振氣動控制措施」，均提高了橋樑的結構綜合性能，減震耗能裝置耐久性也提升兩倍。

塔身以「圓」元素為主基調，在平衡力學、抗風、通航、構造等因素後，進一步追求簡約優雅的風格，令項目贏得「海上小蠻腰」的美譽。

中引橋下部結構則利用創新研發「全離岸海洋環境TY型墩施工技術」，造型美觀之餘，結構受力亦更合理。

項目亦首次建立「基於單北斗的跨海精密控制測量技術」，以北斗系統為主的跨海橋樑工程北斗連續運行參考站，既滿足施工全天候實時動態定位需求，亦推動國產單北斗設備及軟件在跨海橋樑工程中的應用。

智能燈桿藏五大功能

橋上的燈桿運用了複合型新技術，集視頻監控、雷達監測、廣播、5G移動信號和照明五種功能，能確保通道上的監控及安全。（視覺中國/當代中國授權）

黃茅海跨海通道也有不少智能科技應用。橋上的燈桿運用了複合型新技術，集視頻監控、雷達監測、廣播、5G移動信號和照明五種功能，不僅降低了成本，也增強了駕駛的舒適和安全性。晚上，當斜拉橋面與大橋兩側亮燈後，整個黃茅海上呈現光芒四射的景象，不但照耀海上船隻，更令黃茅海跨海通道成為「最美綠色通道」，為灣區注入新活力。

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