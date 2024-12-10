黃茅海跨海通道明日通車　珠海至江門約30分鐘可達　前期免費通行

央視周二（10日）引述廣東交通部門報道，粵港澳大灣區重大工程之一的黃茅海跨海通道項目，將於12月11日15時起正式通車運行，屆時廣東珠海至廣東江門30分鐘左右可達，大灣區立體交通網絡進一步織密。



黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道重大工程，於2020年6月開工建設，其為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後首個開工的跨海通道工程。通車後，珠海至江門的通行時間從1個多小時縮短至30分鐘左右。

報道指，項目開通前期，對社會公眾暫免項目道路通行費用，詳細費用待下一步另行公開。

黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道重大工程。

其為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後首個開工的跨海通道工程。

通車後，珠海至江門的通行時間從1個多小時縮短至30分鐘左右。

黃茅海跨海通道也是港珠澳大橋的西延線，起於珠海市平沙鎮，終於江門市台山市斗山鎮，全長約31公里，跨海段長度約14公里，設置高欄港大橋（主跨700米雙塔單跨）、黃茅海大橋（2×720米三塔雙跨斜拉橋）2座主橋，隧道2座，互通4座，服務區1處，其中，黃茅海大橋是目前已建成的世界上跨徑最大的三塔斜拉公路橋。

項目東接鶴港高速，西連新台高速並與西部沿海高速相交，採用雙向六車道高速公路標準，設計時速為每小時100公里，設計使用壽命100年，批覆概算129.85億元人民幣。